Cavandoli (Lega): “Unesco riconosce la cucina italiana, Parma protagonista”

Con la decisione assunta oggi a Nuova Delhi dal Comitato intergovernativo dell’Unesco, la cucina italiana entra ufficialmente tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità. Non viene premiato un singolo piatto, ma un intero modo di vivere: un patrimonio di gesti, conoscenze e relazioni che dalla cucina di casa arriva fino ai grandi ristoranti, tenendo insieme territorio, famiglie e comunità. La cucina italiana viene riconosciuta come esperienza culturale e sociale, un modo di prendersi cura di sé, degli altri e del nostro territorio, di esprimere affetto, di riallacciare le radici con la propria storia e di dare voce alle comunità che, anche attraverso il cibo, raccontano chi sono e come vedono il mondo.

Dentro questo riconoscimento c’è a pieno titolo anche Parma, che l’Unesco ha già premiato come ‘Città creativa della gastronomia’, e c’è il lavoro quotidiano di realtà come Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, che forma professionisti capaci di portare nel mondo la nostra tradizione, la qualità delle filiere e la cultura del buon cibo e del buon vino. Il nostro territorio è un esempio concreto di come questo patrimonio immateriale diventi sviluppo, occupazione, promozione dell’Italia nel mondo.

Ora spetta a tutti noi difendere le produzioni tipiche dalle brutte imitazioni, sostenere chi lavora la terra, tutelare i consorzi e le imprese che investono sulla qualità. Il riconoscimento dell’Unesco è un traguardo fortemente voluto dal Governo e da cui prendere nuovo slancio per far sì che la cucina italiana resti ciò che è oggi stata ufficialmente dichiarata, un patrimonio vivo, che cresce ogni giorno nelle mani e nel lavoro degli italiani”.

Così l’on. Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma