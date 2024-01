Cavandoli: “Nessuna sanzione per i botti, così il Comune alimenta l’illegalità”

“Purtroppo, il mio richiamo alla responsabilità dei cittadini non è servito contro la maleducazione e il menefreghismo di chi ha preferito festeggiare il Capodanno a Parma con fuochi d’artificio, botti e petardi, dentro e fuori il centro storico.

Come ogni anno, era prevedibile che potessero essere utilizzati i cassonetti e i cestini per l’immondizia per amplificare il rumore, ma sicuramente non si poteva immaginare che a Baganzola si potesse arrivare a danneggiare la struttura della scuola. Altri bidoni sono stati fatti esplodere al Parco Ducale, barriera Repubblica, via Bassa dei Folli e nel parco di via Guttuso.

L’assessore De Vanna ha dichiarato che la polizia locale non ha elevato sanzioni, e questo desta grande preoccupazione nei cittadini, soprattutto tra quelli che soffrono di cuore e che hanno bimbi piccoli, oltre ai proprietari di animali.

Evidentemente questo è il grado di attenzione ai Regolamenti e alla legalità dell’amministrazione comunale, ma così facendo non solo non si riesce a prevenire i danneggiamenti ma, anzi, si alimentano comportamenti irregolari se non addirittura penalmente rilevanti.”

Così Laura Cavandoli, deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma