“C’è più gusto a Compiano” debutta domenica 20 luglio

Compiano, fra i Borghi più Belli d’Italia, si prepara a diventare il palcoscenico di un nuovo evento, che unisce sapori tipici, tradizione e solidarietà.

Domenica 20 luglio, a partire dalle 18, il centro storico dell’affascinante borgo in alta Valtaro, ospiterà la prima edizione di “C’è più Gusto a Compiano. Dove la terra incontra il talento… e nasce il gusto”, promosso dal Comune con la collaborazione di Parma Quality Restaurants, Confagricoltura Parma e Coldiretti Parma.

Lungo la via centrale del paese i visitatori potranno passeggiare fra il mercato agricolo animato dai piccoli produttori locali e assaporare le creazioni culinarie cucinate per l’occasione dagli chef del Parma Quality Restaurants, secondo il format Il Cuoco e Il Contadino, ideato insieme a Confagricoltura. Fra queste non mancheranno i tradizionali Crocetti, un’antica ricetta di pasta fresca realizzata con un particolarissimo stampo, simbolo della cultura gastronomica del luogo.

Ogni assaggio corrisponderà a un coupon dal valore di 5 euro che potrà essere scambiato nei banchetti posti all’ingresso del paese. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana – sezione di Bedonia, Compiano, Tornolo.

Fra le proposte dei contadini presenti ci saranno: farine e paste di grani antichi, legumi, sott’oli, marmellate, salse piccanti artigianali, miele, orticole di stagione, formaggi, salumi di maiale nero, vino delle cantine parmensi e si potranno conoscere i microgreen, molto apprezzati dalla cucina moderna.

A completare la giornata l’animazione per i più piccoli, per una giornata di festa aperta a tutti, all’insegna del gusto e della solidarietà.