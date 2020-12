C’è tempo fino all’11 dicembre per iscriversi al corso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

L’Università di Parma comunica che sono aperte le domande di iscrizione per l’ammissione a 15 posti disponibili nel Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola dell’Infanzia, presso l’Ateneo di Parma.

Possono presentare domanda i candidati collocati in posizione non utile nella graduatoria di merito della Scuola dell’Infanzia a.a. 2019/2020 di altri Atenei.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 dell’11 dicembre 2020, esclusivamente attraverso procedura informatica.