Cedacri Giocoparma ha vinto la Coppa Italia femminile di Sitting Volley

Giovedì 8 dicembre presso il PalaSer di Santena (TO), si è giocata la terza edizione della Coppa Italia femminile di sitting volley.

A contendersi il trofeo sono state le tre squadre: Dream Volley Pisa, Cedacrì Sitting Volley GiocoParma e Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76. A seguito della rinuncia della società Volley Club Cesena, la manifestazione si è svolta in un’unica giornata con la formula del girone all’italiana.

Dopo parecchi anni di inseguimento il sogno si è avverato, Cedacri Sitting Volley Giocoparma si è aggiudicata la Coppa Italia femminile di Sitting Volley! Per Parma si tratta di un importante trionfo; le emiliane infatti, sono riuscite a superare le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Pisa. Importante rivincita quella delle ragazze di coach Fabio Marmiroli dopo le sconfitte rimediate nella finale Scudetto e nella Supercoppa Italiana proprio dalla squadra toscana.

“Una vittoria che ripaga le ragazze da anni di sacrificio e impegno. Io personalmente – racconta Fabio Marmiroli, allenatore della squadra parmigiana – sono ripagato nel vederle allenare sempre con disponibilità che alla lunga ha dato i frutti. La vittoria non è stata facile, come si vede dal risultato; Pisa non è mai stata sconfitta in una competizione ufficiale. Mi piacerebbe parlare del percorso delle singole ragazze, da chi c’è sempre stata e chi si è aggiunta durante il percorso, molte hanno cambiato ruolo, altre sono cresciute dedicandosi con passione alla attività, ma soprattutto ringrazio tutti per il gruppo che hanno costruito. È un onore guidarle e farne parte. Grazie anche alla società Giocoparma che ci permette di fare attività”.

La squadra Cedacri Sitting Volley Giocoparma si è subito aggiudicata la prima partita con Chieri fissando il tabellone a 3-0. Poi è stato il momento di giocare con Pisa. Forti delle due vittorie, si sono nuovamente affrontate in una sfida cruciale e lo spettacolo in campo non è di certo mancato.

Un grande equilibrio ha caratterizzato l’inizio del primo set con le due compagini subito a stretto contatto (6-6). Parma però ha provato un leggero allungo (9-12), ma i muri di Ceccatelli prima e Aringhieri dopo, hanno riportato il risultato in parità sul 13-13. La cattiveria agonistica messa in campo da Ceccon e compagne ha messo in seria difficoltà le detentrici del titolo; un pò sorpresa Pisa ha cercato di rimanere attaccata il più possibile alle avversarie fino al 20-22, ma Parma è riuscita a chiedere il primo set 20-25. Pronta la reazione d’orgoglio delle campionesse d’Italia in carica nella seconda frazione di gioco. Pisa è infatti tornata in campo molto aggressiva e con convinzione è riuscita a vincere il secondo set.

Il terzo set è iniziato con un testa a testa, ma con il passare del tempo la GiocoParma è riuscita a prendere sempre più campo e ad inanellare qualche punto consecutivo; un poderoso attacco dell’azzurra Asia Sarzi Amadè ha fissato il risultato sul 4-9 a favore delle emiliane. E’ stata ancora una volta Amadè, questa volta con un ace, a trovare un ottimo margine (7-15); un prezioso vantaggio che Parma è stata in grado di portare avanti fino alla chiusura del terzo set, finalizzata (13-25) da una battuta vincente di Eleonora Colla.

Anche all’inizio della quarta frazione di gioco le ragazze di coach Fabio Marmiroli hanno trovato subito un ottimo vantaggio, portandosi a +4 sulle avversarie (2-6). Pisa però ha provato in tutti i modi a rimanere in partita, ma il vantaggio per Parma ha raggiunto il 14-19. Con lucidità, qualità e con una vibrante carica agonistica la GiocoParma non si è scomposta, trovando con l’ace di Teresa Oddi il 16-25 finale.

Al termine dell’incontro queste le dichiarazioni dell’azzurra Asia Sarzi Amadè (GiocoParma), autentica mattatrice di giornata, eletta migliore giocatrice della manifestazione dal CT della nazionale italiana femminile di sitting volley Amauri Ribeiro: “Ancora devo realizzare che siamo riuscite a vincere contro le campionesse d’Europa, sono davvero felicissima. È la cosa più bella del mondo. Avevamo in mente un obiettivo chiaro e lo abbiamo raggiunto. Sono davvero super felice e super emozionata. Anche l’aver ricevuto il premio di MVP è motivo di grande orgoglio e rappresenta la realizzazione di un sogno. Nella prima partita contro Chieri diciamo che abbiamo rotto un po’ il ghiaccio, contenendoci in un certo senso per la partita del pomeriggio. Poi la vittoria per 3-1 contro Pisa. Nel secondo set ci siamo completamente spente perdendolo anche abbastanza male. Una volta tornate in noi stesse però eravamo talmente vogliose di vincere che siamo riuscite a centrare il nostro grande obiettivo. Noi oggi volevamo vincere e lo abbiamo fatto.”

I RISULTATI

Parma-Chieri 3-0 (25-20, 25-11, 25-19)

Chieri-Pisa 0-3 (21-25, 20-25, 12-25)

Pisa-Parma 1-3 (20-25, 25-16, 13-25, 16-25)

I ROSTER

Dream Volley Pisa: Giulia Bellandi, Michela Masini, Olga Mastroianni, Daniela Gori, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci, Giulia Aringhieri, Paola Fruzzetti.

Cedacri Sitting Volley Giocoparma: Maria Agostino, Cinzia Marzolini, Elena Izzo, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè, Ivelisse Guillen Molina.

Sitting Volley Chieri: Alessia Moretto, Chiara Burzio, Laura Gaiotti, Francesca Fossato, Manuela Musso, Anna Agozzino, Francesca Saggese, Sabina Fornetti, Beatrice Zanetti, Erika Novarria, Romina Pitzus.