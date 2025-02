Celebrato a Parma il Giorno del Ricordo

Si è svolta ieri, 10 febbraio 2025, alle ore 09:30, in via Martiri delle Foibe, nella città di Parma, la manifestazione denominata “Giorno del Ricordo”, istituita con Legge 30 marzo 2004, n.92, e promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l’esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d’Italia.

L’evento, a cui ha preso parte il Comitato 10 Febbraio di Parma nella persona del suo Presidente Paolo Babarelli, è stato promosso dall’Amministrazione Comunale, ha visto la presenza del Sindaco Michele Guerra, la Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori, Franco Torreggiani in rappresentanza della Provincia di Parma, il Prefetto Antonio Lucio Garufi, l’onorevole Laura Cavandoli, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, i consiglieri comunali Sandro Maria Campanini, Giuseppe Tramuta e Giulio Guatelli, i consiglieri regionali Priamo Bocchi e Tommaso Fiazza, delle associazioni combattentistiche e d’arma Assoarma Parma, Associazione Bersaglieri di Parma, Associazione Finanzieri, Associazione Alpini Gruppo di Parma, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Arma Aeronautica, Unuci – Associazione Nazionale Ufficiali in congedo, Unione Nazionale Reduci di Russia, Associazione Artiglieri, Istituto nazionale Guardie d’onore del Pantheon, Associazione Divisione Acqui e di moltissimi cittadini.

“Il Giorno del Ricordo è una commemorazione civile nazionale italiana istituita con la Legge 92 del 2004 – dichiarano gli esponenti locali del Comitato 10 Febbraio – con la quale sono ricordati i Martiri delle foibe e il sacrificio degli Esuli dal confine orientale d’Italia, costretti dalla violenza dei comunisti slavi ad abbandonare terre da sempre italianissime.

Comitato 10 Febbraio di Parma