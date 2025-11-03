Celebrazioni del 4 Novembre: in vetrina le uniformi storiche dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un’esposizione speciale nel cuore della città. Fino a mercoledì 6 novembre, all’interno della vetrina di un noto negozio di abbigliamento in borgo XX Marzo, dietro il Battistero, è possibile ammirare oggettistica d’epoca dell’Arma e uniformi storiche, dagli anni Quaranta ai giorni nostri.

L’allestimento, realizzato grazie alla disponibilità dei titolari del negozio, permette ai passanti di scoprire da vicino i dettagli delle bandoliere, degli alamari cuciti a mano e degli altri elementi che compongono la Grande Uniforme Speciale (GUS) da Ufficiale, utilizzata durante cerimonie solenni come la festa dell’Arma e quella della Repubblica.

L’esposizione è resa possibile anche grazie alla collaborazione di Alessandro Priori, appassionato collezionista di oggetti storici della Benemerita, che ha messo a disposizione parte della sua raccolta.

La cerimonia pubblica del 4 novembre avrà luogo in piazza Garibaldi a partire dalle 9.45 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose con lo schieramento delle rappresentanze delle forze armate, dei corpi armati dello stato, delle bandiere e labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.