Cena con Bonaccini per Guerra, Alberini (Lega): “Non è per Parma, ma per Reggio e Bologna”

“A cena per Parma con Bonaccini! Non è uno scherzo ma la nuova immensa presa in giro ai parmigiani di far passare una cena elettorale con il governatore della Regione Emilia-Romagna che penalizza Parma in tutto, dalle infrastrutture alla sanità per non dire del Teatro Regio, per un evento che promuove lo sviluppo della nostra città. Bonaccini ha firmato ieri l’accordo per il potenziamento della stazione Mediopadana di Reggio Emilia che preclude il passaggio dei treni Alta Velocità a Parma, sta favorendo la colonizzazione del Festival Verdi da parte del Teatro Comunale di Bologna e non fa avere i soldi all’Ospedale Maggiore per procedere con le urgenti assunzioni di personale. Michele Guerra, il candidato sindaco del patto per le poltrone tra PD e pizzarottiani, non è che la continuità con Pizzarotti che ha assecondato in tutto la strategia di privilegiare altre realtà emiliane. Non sarà una cena per Parma, piuttosto per Bologna e Reggio Emilia”.

Così Sabrina Alberini referente della Lega per la provincia di Parma.