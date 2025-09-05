Cena dei 500: una tavolata sotto le stelle nel cuore di Traversetolo

Una lunga tavolata sotto le stelle, il profumo dei piatti appena serviti, la musica che accompagna le chiacchiere e le risate: a Traversetolo è tempo della Cena dei 500.

Venerdì 12 settembre 2025, Piazza Vittorio Veneto diventerà il cuore pulsante di una serata di buon cibo, allegria e solidarietà, dove il piacere dello stare insieme si unisce a una causa benefica.

Il menù fisso (25 euro) proporrà:

Coperto

Aperitivo di benvenuto

Tortelli d’erbetta

Roast-beef di Best Carni con patatine

Torte casalinghe

Acqua (0,5 l)

Per i più piccoli, menù bambini (15 euro):

Coperto

Tortelli d’erbetta (6 pezzi)

Roast-beef di Best Carni (mezza porzione) con patatine

Torte casalinghe

Acqua (0,5 l)

Su prenotazione sarà disponibile anche il menù senza glutine.

La serata sarà animata dall’intrattenimento musicale di La ROCXERIA e arricchita da gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia di Traversetolo.

Prenotazioni e informazioni:

Sergio: 334 6063055

Carlotta: 347 3915107

Un appuntamento che promette gusto, festa e solidarietà, in una cornice unica che solo una piazza di paese può regalare.