Cena solidale per il Centro Salam. Parma per il Sudan col Dottor Masini

Il Comune di Parma, attraverso l’Assessorato alla Pace e la Casa della Pace, in collaborazione con Emergency, Fondazione MUNUS e Parma Quality Restaurants, promuove una cena solidale per sostenere il Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum, Sudan, unico ospedale in Africa a offrire cure cardiochirurgiche gratuite. La cena si terrà il 28 maggio al Bistrot Corale Verdi.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso il Municipio di Parma, sono intervenuti l’Assessora alla Cooperazione Internazionale e alla Pace Daria Jacopozzi; Franco Masini, medico volontario di Emergency (insignito della medaglia d’oro Sant’Ilario 2024); Enrica Valla, Presidente della Corale Verdi; Gianluca Lottici, Referente di Emergency di Parma; Samuele Zamuner per la Fondazione di Comunità di Parma – MUNUS ETS.

“Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà internazionale che parte dal nostro territorio e guarda a una delle crisi umanitarie più gravi del nostro tempo – Daria Jacopozzi, Assessora alla Cooperazione Internazionale e alla Pace. Il Centro Salam è un esempio straordinario di medicina di eccellenza, accessibile e gratuita, in un contesto segnato dalla guerra. Parma sceglie di esserci, al fianco di chi cura e resiste. Ringrazio Franco Masini per il suo impegno instancabile e tutti i soggetti coinvolti per aver reso possibile questa serata di solidarietà e consapevolezza”.

L’iniziativa nasce da un impegno preso in Commissione Consiliare Diritti nel novembre 2024, durante la seduta dedicata alle “Guerre dimenticate”, nella quale Franco Masini ha presentato l’emergenza umanitaria in corso nel Paese, dove oltre 25 milioni di persone vivono in condizioni di grave insicurezza alimentare e con un sistema sanitario fortemente compromesso. Il conflitto si ripercuote anche sul funzionamento dell’Ospedale Salam, unico presidio ospedaliero indipendente, sempre rimasto attivo. Da qui la decisione di attivare un fondo dedicato presso MUNUS: la cena benefica è una delle iniziative del Fondo Parma per il Sudan col Dottor Masini, organizzata anche grazie alla collaborazione con Lions Club Parma Maria Luigia, Lions Host, Soroptimist Club Parma e Zonta Club di Parma.

Come partecipare

La cena solidale si terrà mercoledì 28 maggio alle ore 19:15 al Bistrot Corale Verdi (vicolo Asdente 9). Il costo di partecipazione è di 80 euro, di cui 50 saranno devoluti al Fondo Parma per il Sudan col Dott. Masini. La prenotazione è obbligatoria, al numero 320 8648480. Il pagamento va effettuato tramite il sito della Fondazione MUNUS all’indirizzo: www.fondazionemunus.it, indicando nella causale: Cena per il Sudan e i nominativi dei partecipanti.

La serata prevede i saluti istituzionali del Sindaco Michele Guerra, un concerto della Corale Verdi e un dialogo con il dottor Masini, intervistato dai giornalisti Chiara Cacciani e Cesare Pastarini.