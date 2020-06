Centri estivi, dal 22 giugno, in Emilia-Romagna potranno partire anche quelli per la fascia 0-3 anni

“Bene che il Governo, col quale abbiamo lavorato per questo, abbia finalmente adottato con il Decreto di ieri sera le integrazioni delle Linee Guida sulle attività estive anche per la fascia 0-3 anni, sulla base delle richieste che avevamo avanzato al Comitato tecnico scientifico con ministre, Regioni e Comuni già a fine maggio. Per quanto ci riguarda, come Regione ci eravamo messi già avanti e stiamo definendo in dialogo con Enti locali, enti gestori, coordinamenti pedagogici territoriali, la nostra sanità e nel confronto con i sindacati gli ultimi dettagli del protocollo regionale per permettere la ripartenza delle attività per la fascia 0-3 anni da lunedì 22 giugno, garantendo la massima sicurezza a bambini, famiglie, educatori e educatrici”.

Così la vicepresidente della Regione, con delega al Welfare, Elly Schlein.