Centri Gioco pomeridiani nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia: da lunedì 12 ottobre orari regolari

Da lunedì 12 ottobre nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia i Centri Gioco pomeridiani saranno riattivati con orari di funzionamento regolari. Una buona notizia e un risultato importante, cui si è arrivati grazie all’intenso lavoro svolto in particolare nelle ultime settimane dall’Amministrazione Comunale e dai Servizi Educativi. Un lavoro non semplice, poiché l’organizzazione dei Centri gioco pomeridiani nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia a gestione diretta e indiretta quest’anno è stata particolarmente complessa e impegnativa viste le regole di sicurezza imposte dalle misure anticontagio Covid -19 e per la tutela della sezione “bolla”.

Da lunedì 12 ottobre dunque orari regolari, anche se per quanto riguarda le sezioni piccolissimi, dove la possibilità di accedere al servizio di orario prolungato è prevista solo dopo il compimento dell’anno, vista la tenera età dei bambini e la necessità di far vivere loro il tempo dell’attesa in serenità e con la presenza di altri compagni, i Centri Gioco pomeridiani saranno invece attivati dal mese di gennaio 2021.

“La riapertura dei Centri gioco – sottolinea l’assessora all’EducazioneInes Seletti – rappresenta un traguardo tutt’altro che scontato, ottenuto grazie al lavoro e alla dedizione del settore dei servizi Educativi e di tutti coloro che operano nelle scuole del Comune di Parma a gestione diretta e indiretta: tutti abbiamo fatto rete, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, con l’obiettivo di garantire un servizio importante, e di farlo in totale sicurezza. Questo è un tema cruciale, che mi sento di sottolineare: il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci impone infatti di agire con attenzione e responsabilità, proprio per andare incontro nel modo più giusto alle esigenze quotidiane delle famiglie e dei bambini”.