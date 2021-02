Centro per le famiglie dell’Unione Pedemontana Parmense: tanti servizi per mamme e papà

Un luogo di accoglienza, informazione e ascolto, con tanti servizi per aiutare le famiglie con figli e le giovani coppie ad affrontare le difficoltà quotidiane, attraverso consulenze gratuite di professionisti esperti. Tutto questo è il Centro per le Famiglie distrettuale, diventato in poco tempo un punto riferimento importante per i cittadini e le cittadine che vivono nei 13 comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est.

Il servizio, gestito da Azienda Pedemontana Sociale e supportato dalla Regione Emilia-Romagna, ha sede al civico 36 di Via Vittorio Emanuele II a Sala Baganza e vuole essere un aiuto per organizzare la vita familiare aiutando mamme e papà ad affrontare le difficoltà che si incontrano nella crescita dei figli. Al Centro per le Famiglie, si possono trovare infatti tutte le informazioni e un valido orientamento sui servizi territoriali (socio-educativi, sanitari e socio-sanitari), sulle iniziative organizzate a livello locale e sulle agevolazioni economiche disponibili.

Il Centro offre inoltre servizi gratuiti di mediazione familiare, counseling, consulenza legale, affidamento familiare, adozione e altre forme di affiancamento e sostegno alla famiglia e alla genitorialità. La mediazione familiare è rivolta ai genitori separati o divorziati, affinché possano continuare a essere protagonisti responsabili e consapevoli della crescita e dello sviluppo dei propri figli, attraverso colloqui e consulenze individuali per i singoli genitori. Le consulenze educative e counseling, servono invece per sostenere, approfondire e migliorare lo stile educativo, la comunicazione in famiglia e con il partner per affrontare le difficoltà. Se invece occorre un primo orientamento per far fronte a situazioni complesse che riguardano la famiglia, il patrimonio, il lavoro, la tutela di sé e dei figli, è possibile avere a disposizione un consulente legale esperto in diritto di famiglia.

Il Centro per le Famiglie è anche il punto di riferimento per le coppie che intendono intraprendere i percorsi dell’affido e dell’adozione, o che si rendano disponibili a partecipare al progetto “Una famiglia per una famiglia”, per rafforzare competenze e relazioni con l’obiettivo di sostenere quei nuclei che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli.

Oltre a garantire i servizi, il Centro promuove e partecipa alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione, con insegnanti e operatori di servizi presenti sul territorio (biblioteche, contesti educativi, consultori familiari). Attualmente in modalità da remoto, si svolgono inoltre gli incontri di “Mamme Insieme” e i gruppi di auto mutuo aiuto per familiari di persone con disabilità, per confrontarsi, condividere emozioni ed esperienze attraverso un percorso di conoscenza, di informazione e di narrazione. In occasione della Settimana per l’allattamento è stato inoltre inaugurato il “Baby pit stop”, uno spazio riservato e confortevole per consentire alle neomamme che dovessero trovarsi nelle vicinanze di allattare in tutta tranquillità i loro piccoli.

«Nonostante la difficile situazione emergenziale – sottolinea il presidente del Comitato di Distretto Sud Est e sindaco di Sala Baganza Aldo Spina – , il Centro per le Famiglie sta facendo capire a tutti il suo grande potenziale, con servizi estesi a tutto il distretto in costante crescita e l’evidenza di una continua promozione del sistema di relazioni sociali, sul quale investire sempre di più».

Aldo Spina

Il Centro per le Famiglie è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17. Per informazioni si può telefonare al numero 0521 331395, inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it o consultare il sito www.unionepedemontana.pr.it.