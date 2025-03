Centro Storico: nuovo bando da 100mila euro per negozi, imprese e servizi

Il Comune di Parma ha pubblicato un Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle imprese del commercio, turismo e servizi, delle associazioni di categoria e delle micro e piccole imprese, sia in forma aggregata che singola, operanti nel Centro Storico. L’Avviso prevede un finanziamento massimo complessivo di 100.000 euro, con contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese sostenute, per un massimo di 15.000 euro per progetto.

L’iniziativa mira a incentivare la riqualificazione e il rilancio economico dell’area attraverso progetti di valorizzazione e miglioramento dell’attrattività commerciale e artigianale. Tra gli obiettivi, infatti: ampliamento delle superfici di vendita e accorpamento di nuovi spazi commerciali; miglioramento dell’accessibilità, del decoro e della pulizia delle aree esterne comuni; creazione di nuovi servizi per clienti e city users; riapertura di locali sfitti per attività commerciali, artigianali, culturali e sportive; insediamento di nuove imprese o unità locali di imprese già esistenti.

“Continua il nostro impegno nel rilancio del commercio di prossimità, elemento sempre essenziale per la vitalità e l’identità delle città. Questo nuovo bando arricchisce quanto fatto già per altri quartieri, quali Oltretorrente, Pablo e San Leonardo, che ha portato alla realizzazione di numerosi eventi e alla riapertura di diversi negozi” commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana. “Riqualificare gli spazi urbani significa anche contribuire allo sviluppo delle condizioni affinché negozi e attività possano prosperare, supportando così il dinamismo del sistema città nel suo complesso. Ringrazio le associazioni di categoria, con cui abbiamo lavorato per lo sviluppo del nuovo bando, e il settore del Comune dello Sviluppo Economico, che quotidianamente lavora per una città sempre più vitale e accogliente”.

I progetti saranno valutati da una commissione sulla base di criteri di impatto e sostenibilità, con particolare attenzione a:

Riqualificazione delle attività economiche e delle aree circostanti;

Riapertura di negozi sfitti;

Creazione di nuovi servizi per cittadini e turisti;

Organizzazione di eventi e iniziative di animazione.

Per ottimizzare gli investimenti, il nuovo bando concentra le risorse su aree del Centro Storico che, attualmente, rilevano maggiori difficoltà, tra cui: Borgo Romagnosi, Strada agli Ospizi Civili, Borgo Piccinini, Strada dell’Università da Borgo Piccinini a Via Guglielmo Oberdan, Via Guglielmo Oberdan, Strada del Conservatorio da Strada agli Ospizi Civili a Strada dell’Università, Via Mazzini da Viale Mariotti a Strada Garibaldi/Strada Cavestro, Via Giosuè Carducci, Borgo Basinio Basini, Via Carlo Goldoni, Porzione del Fronte Sud di Piazza San Bartolomeo, Strada Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Verdi, Strada G. e P. Albertelli, Via G.B. Borghesi, Via Ireneo Affò, Via Gianbattista Bodoni da Via Verdi a Strada Garibaldi.

L’Avviso è rivolto ad associazioni di categoria; consorzi di imprese del commercio, turismo e servizi; società di servizi delle associazioni di categoria; micro e piccole imprese in forma aggregata o singola, appartenenti ai settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dell’artigianato e dei servizi. Sono escluse le attività non compatibili con la tutela del Centro Storico, come “compro oro”, sale da gioco, studi professionali e attività di media e grande distribuzione.

Gli interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 30 giugno 2025, inviando la documentazione via PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it con oggetto: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per gli esercizi commerciali/artigianali/di servizio situati nel Centro Storico”.

I progetti selezionati dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2026, con obbligo di rendicontazione delle spese entro il 30 settembre 2026.

Il bando è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Parma, Sezione Amministrazione – Documenti e dati – Bandi e Avvisi Pubblici – Avvisi pubblici: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi a esercizi commerciali ed artigianali attivi e in corso di apertura nel Centro Storico”.