Cer Emilia Ovest ottiene il riconoscimento ufficiale di Comunità Energetica Rinnovabile

La cooperativa parmense diventa modello per nuovi impianti fotovoltaici e promuove l’autoconsumo condiviso di energia verde

di Tatiana Cogo

Cer Emilia Ovest, cooperativa nata nel quartiere Parma Nord, ha ricevuto dal Gse (Gestore dei servizi energetici, società pubblica italiana che opera sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Transizione Ecologica) l’attivazione ufficiale della propria Comunità energetica rinnovabile (cabina primaria di Parma nord – n. AC013E0004), segnando un passo importante verso la diffusione dell’energia sostenibile sul territorio.

La cooperativa si basa su due impianti fotovoltaici: il primo, di circa 400 kW, installato sulla copertura della Stalla Sociale San Martino con circa 900 pannelli, evita l’emissione di circa 230 tonnellate di CO2 all’anno; il secondo, fornito da Iren Smart Solutions e posizionato nell’area della ex discarica di Ravadese, ha una potenza di circa 1 MW e comprende 1.700 pannelli su 60.000 metri quadrati, ridando nuova utilità a un’area ormai esaurita.

Con il riconoscimento del Gse, è stato avviato il conteggio del contributo per l’autoconsumo condiviso, rendendo pienamente operativa la Comunità. L’energia prodotta sarà ceduta in rete, generando benefici economici per tutti i membri della Cer e incentivando la partecipazione a un modello di produzione e scambio di energia rinnovabile replicabile anche in altre zone.

Cer Emilia Ovest si propone come punto di riferimento per nuove iniziative simili: a breve sarà attivata una nuova configurazione nel territorio di Reggio Emilia – Parco Innovazione. La cooperativa consolida così il proprio ruolo nella promozione di impianti sostenibili, contribuendo a ridurre le emissioni e a diffondere la cultura delle comunità energetiche in Emilia Ovest.

