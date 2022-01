Cerca di rubare alla Lidl: arrestato dalla Polizia

Ieri pomeriggio gli Agenti delle Volanti sono intervenuti alle 17.00 in viale Fleming per la segnalazione di una rapina impropria in atto presso il supermercato LIDL. Sul posto la pattuglia intervenuta si recava all’interno dell’ipermercato e, una volta richieste le generalità del presunto responsabile, vedeva il soggetto, un cittadino nordafricano, liberarsi repentinamente dal braccio del capo filiale. Alla vista della Polizia di Stato e al fine di guadagnarsi la fuga, l’uomo iniziava a spintonare il dipendente cercando di scappare verso l’uscita venendo tuttavia bloccato dagli operatori dell’altra volante nel frattempo sopraggiunti in ausilio dei colleghi.

Solo con l’intervento di quattro operatori l’uomo riusciva ad essere contenuto, ancora una volta ponendo in essere una vigorosa resistenza. Una volta bloccate le intemperanze dell’uomo, senza documenti, si procedeva al suo accompagnamento nei locali della Questura ai fini dell’identificazione.

Al termine degli accertamenti compiuti dalla Polizia Scientifica l’uomo veniva identificato per un 25enne nato in Tunisia e residente a Parma già noto alle Forze dell’Ordine.

In base alle testimonianze dei presenti nel supermercato e alla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, dopo aver tentato di nascondere nel proprio zaino circa 55 euro di merce, avrebbe tentato di guadagnare la fuga attraverso la porta di entrata dell’ipermercato eludendo la sorveglianza. Bloccato dal responsabile della filiale il 25enne iniziava subito a sgomitare e spintonare i dipendenti della LIDL al fine di guadagnare la fuga.

In considerazione della flagranza nel reato, il 25enne è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria continuata e su disposizione dell’autorità giudiziaria trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.