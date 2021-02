Cerca di rubare merce di un negozio: denunciato

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, contrastare quelli inerenti lo spaccio di sostanza stupefacente e impedire ogni forma di illegalità.

Nella giornata di ieri, su tutto il territorio ducale, l’Arma ha continuato a svolgere servizi di controllo, attraverso la proiezione esterna di numerose pattuglie, che hanno garantito capillarità ed efficacia dei controlli.

Non sono mancati interventi e denunce, in particolare a Parma, la Sezione Radiomobile della locale Compagnia ha denunciato per tentato furto alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne salvadoregno, in quanto, poco prima, aveva tentato di asportare merce varia, per alcune centinaia di euro, da un esercizio commerciale del capoluogo.