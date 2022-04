Cerca di rubare soldi da un autolavaggio automatico in via Emilia Ovest: arrestato

Stanotte all’1.00 circa, la Volante transitava in via Emilia Ovest nell’ espletamento del normale servizio di controllo del territorio.

Durante il passaggio in quella via, gli operatori della Polizia di Stato, notavano un soggetto in atteggiamento sospetto nell’area di un autolavaggio automatico “Car Wash” della stazione di servizio “V”. Gli operatori della Volante si avvicinavano, senza farsi notare, alla persona che veniva immediatamente bloccata e identificata per un parmigiano di 45 anni già gravato da avviso orale e con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo la ricostruzione dei fatti, veniva appurato che l’uomo stava prelevando indebitamente del denaro, dal dispositivo cambiamonete, dopo averlo aperto forzandolo. Di fatti il macchinario, appariva spalancato con evidenti segni di effrazione sui bordi dello sportello e sulle barre metalliche messe a sua protezione. Quest’ultime infatti si presentavano tranciate, presumibilmente per mezzo di uno strumento da taglio.

Gli agenti a quel punto controllavano l’autovettura dell’uomo, parcheggiata poco distante, e nascosta dietro al sedile veniva rinvenuta la somma in contanti di 360 euro in monete e banconote di vario taglio, ancora disposte all’interno di una vaschetta in plastica e metallo, in origine sistemata all’interno del cambiamonete. Inoltre, nascosti sotto i sedili posteriori dell’autoveicolo, i poliziotti rinvenivano una chiave inglese, seghetti con lama per il metallo, e oggetti vari da scasso.

In base a quanto ricostruito, l’uomo veniva condotto in Questura per essere fotosegnalato ed essere arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto nelle celle di sicurezza della questura in attesa del giudizio di convalida.

Questura di Parma