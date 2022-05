Cerca di rubare una bicicletta, arrestato 33enne pregiudicato

Ieri pomeriggio alle ore 18.30 circa la Sala Operativa della Questura ha inviato la Volante in viale Fratti, in corrispondenza dell’ingresso del DUC, poiché un cittadino di passaggio segnalava un uomo che era intento a forzare la catena di una bicicletta, legata agli stalli del parcheggio, col chiaro intento di rubarla.

Giungeva immediatamente sul posto la Volante e gli Agenti notavano chiaramente un soggetto, che munito di un cavalletto stava tentando di rompere la catena, col chiaro intento di impossessarsi di una bicicletta nera da donna. Il soggetto in questione veniva immediatamente bloccato e perquisito. Nella fattispecie, a parte avere in mano la leva del cavalletto, nascosto all’interno del giubbotto c’era anche un grosso coltello a lama liscia, lungo complessivamente cm. 48. L’uomo veniva immediatamente privato dell’arma e dopo essere stato collocato nell’autovettura di servizio veniva condotto in Questura per gli ulteriori accertamenti.

Lo straniero, identificato per un cittadino tunisino di 33 anni con precedenti a suo carico veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto di Polizia Scientifica.

Inoltre da accertamenti esperiti in Banca Dati Interforze, il 33enne risultava colpita da espulsione da eseguire e inottemperante all’Ordine del Questore di Parma emesso a marzo 2022.

A seguito dei fatti accaduti e degli accertamenti esperiti lo straniero veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato e denunciato per porto dl armi ed oggetti atti ad offendere e inottemperanza all’ordine del Questore di Parma. Al termine dell’udienza l’uomo è stato condotto al carcere di via Burla.