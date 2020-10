Cerca di rubare una bicicletta in Stazione, arrestato

Nella nottata odierna, intorno alle ore 03.00, le volanti della Questura di Parma hanno sorpreso un soggetto extracomunitario di origine marocchina intento ad armeggiare in modo sospetto vicino ad una bicicletta parcheggiata in Piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Gli operatori, dopo aver rintracciato l’uomo segnalato e intimatogli l’Alt, si mettevano all’inseguimento dello stesso, senza mai perderlo di vista, percorrendo l’intero piazzale della Stazione ferroviaria, raggiungendolo e infine bloccandolo su via Ireneo Affò.

Gli agenti appuravano che la condotta criminosa del reo si era concentrata su una bicicletta di colore grigio regolarmente assicurata ad una ringhiera per mezzo di una catena che l’uomo stava cercando di spezzare. Il velocipede in questione, danneggiato dall’azione del nordafricano, veniva sequestrato dal personale operante.

Lo straniero, compiutamente generalizzato per R.T., cittadino marocchino classe ’82 pregiudicato per reati contro il patrimonio, veniva così tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio di convalida che si terrà nella giornata odierna.

Questura di Parma