Cercano di eludere un controllo dei Carabinieri, trovati con oltre 1 kg di cocaina

Operazione lampo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma, che hanno smantellato un canale di spaccio attivo nella periferia cittadina. In manette un 46enne e un 19enne, entrambi di origine straniera, sorpresi con 1,140 kg di cocaina nascosta sotto il sedile di un’auto. Sequestrati anche oltre 21.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione è scattata intorno alle 11:30 del 7 giugno, durante un servizio di pattugliamento nella zona di Valera. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto che, in prossimità della rotatoria tra via Volturno e via Langhirano, ha effettuato due giri completi nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

Insospettiti dalla manovra, i Carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo, fermandolo nei pressi del centro di raccolta rifiuti Iren. Alla guida c’era un 46enne con precedenti legati agli stupefacenti, affiancato da un 19enne connazionale incensurato. I due hanno fornito spiegazioni confuse e mostravano segni evidenti di nervosismo.

Durante il controllo del veicolo, i militari hanno scoperto sotto il sedile del passeggero una busta di carta contenente un panetto rettangolare avvolto in pellicola sottovuoto. L’analisi ha confermato che si trattava di cocaina per un peso complessivo di 1,140 kg.

Il rinvenimento ha portato i Carabinieri a estendere la perquisizione all’abitazione dei due uomini, nella zona nord-ovest della città. All’interno della fodera di un materasso sono stati trovati 1.700 euro in contanti, mentre nella cantina annessa è stata scoperta una busta sottovuoto contenente 20.000 euro in banconote di vario taglio.

Nello stesso locale, i militari hanno recuperato una macchina per il confezionamento sottovuoto, rotoli di pellicola e vari ritagli dello stesso materiale usato per imballare il panetto di cocaina.

La perquisizione si è poi estesa a un secondo veicolo in uso ai fermati, parcheggiato nei pressi dell’abitazione. All’interno dello sportello lato guida è stato rinvenuto un contenitore con due involucri sottovuoto contenenti rispettivamente 3,15 e 6,35 grammi di cocaina.

Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato quasi 1.150 grammi di cocaina, 21.700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, e numeroso materiale per il confezionamento.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza, i due uomini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il GIP ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 46enne e gli arresti domiciliari per il 19enne.

È doveroso ricordare che i due arrestati, sebbene gravemente indiziati, sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di garanzia e presunzione di innocenza.