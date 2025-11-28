Cerimonia di consegna degli attestati di cittadinanza Italiana ai ragazzi e alle ragazze maggiorenni nati in Italia

Questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio Comunale, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Partecipazione Daria Jacopozzi e la Consigliera Comunale Victoria Oluboyo hanno consegnato gli attestati di Cittadinanza Italiana a 29 ragazze e ragazzi che nel corso dell’anno hanno compiuto 18 anni.

Alla cerimonia hanno partecipato i giovani italiani di origine straniera, nati in Italia, che nel 2025 hanno compiuto 18 anni e hanno acquisito la cittadinanza italiana.

La legge italiana (Legge 91 del 1992 articolo 4, 2° comma) stabilisce, infatti, che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani attraverso una dichiarazione di volontà da esprimere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

Il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora Daria Jacopozzi e la Consigliera Comunale Victoria Oluboyo hanno dunque voluto incontrarli – donando loro la Costituzione Italiana e consegnando loro l’Attestato – per sottolineare la loro appartenenza alla comunità cittadina e per renderli partecipi del progetto con cui Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale Europea dei Giovani per l’anno 2027, alla presenza anche delle rappresentanze del Consiglio locale dei Giovani di Parma.