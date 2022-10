Cerimonia di saluto e ringraziamento al personale neo congedato della Guardia di Finanza

Nella mattinata del 14 ottobre 2022 si è svolta a Bologna la cerimonia di “Saluto e Ringraziamento a tutto il Personale neo congedato, che ha prestato la propria opera presso i Comandi ed i Reparti della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna.

L’’iniziativa, finalizzata a rivolgere alle Fiamme Gialle che hanno lasciato il servizio attivo autentici sentimenti di gratitudine per la dedizione di una vita spesa per la Guardia di Finanza, si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale – Gen.C.A. Fabrizio Cuneo – del Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Gen.C.A. (in congedo) Pietro Ciani – del Comandante Regionale – Gen.D. Ivano Maccani – del Comandante Provinciale – Gen. B. Carlo Levanti e ha visto anche la partecipazione delle rappresentanze nazionali, delle n.16 Sezioni regionali, collegate anche in videoconferenza dalle rispettive sedi provinciali.

L’evento, che corrisponde all’esigenza sentita nel Corpo di tenere insieme valori, memoria e cambiamento nel segno delle tradizioni e dell’innovazione, ha rappresentato una straordinaria occasione per promuovere il ruolo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e rinsaldarne i valori tra tutto il Personale.

L’Associazione vanta oltre un secolo di storia nel corso del quale ha consolidato la propria vocazione istituzionale che oggi è rivolta alla custodia del culto della memoria e del senso dell’onore, all’assistenza verso i soci e le loro famiglie, alla solidarietà sociale orientata a promuovere e organizzare le varie forme di volontariato.

La presenza di tutti vessilli delle Sezioni A.N.F.I. emiliano romagnole hanno impreziosito la cerimonia che ha destato nei numerosi presenti momenti di genuina commozione