Cerimonia per il 209° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi  

In occasione del 209° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, si è svolta, questa mattina, davanti all’Ara Verdiana di piazza della Pace, la cerimonia celebrativa della ricorrenza. Al momento hanno preso parte i rappresentati di diverse istituzioni ed associazioni culturali e musicali cittadine.

La ricorrenza è stata segnata dagli interventi del Sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma Michele Guerra, della delegata al coordinamento delle politiche culturali della Provincia di Parma, Beniamina Carretta; del Sindaco di Busseto Stefano Nevicati, da Patrizia Monteverdi di Parma Lirica in rappresentanza delle associazioni musicali della città. Enrico Maletti ha dato lettura di una poesia in dialetto parmigiano di Giovanni Reverberi, già presidente onorario del Club dei 27, dedicata al compleanno di Verdi. Ha preso la parola anche Ursula Riccio dell’Associazione Viva Verdi. La cerimonia si è svolta davanti alle massime autorità civili e militari della città, alla presenza di sei classi della Scuola Adorni, 2^ A, 2^B, 3^ A, 3^ B, e 4 ^ A e 4^ B, impegnate su progetti musicali legati alla città.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha rimarcato il valore della cultura musicale, l’impegno della città e della Fondazione Teatro Regio per dare seguito a progetti che coinvolgono le giovani generazioni. Ha ringraziato Anna Maria Meo, Direttore della Fondazione Teatro Regio Parma, per il lavoro svolto in questo senso. “La presenza così numerosa di tanti parmigiani in occasione del compleanno di Giuseppe Verdi – ha sottolineato – rappresenta plasticamente la forza di una comunità coesa”. Ha, poi, sottolineato l’impegno del Comune sui temi culturali, nonostante la grave crisi in atto.

La cerimonia è stata un inno nel ricordo di Giuseppe Verdi, “Viva Verdi” è risuonato più volte, a partire dal Sindaco di Parma, poi dalle parole della delegata provinciale Beniamina Carretta che ha rimarcato il valore della musica come ponte tra persone e realtà territoriali diverse. Ha ricordato come Verdi Off abbia toccato ben 12 Comuni della Provincia. Il Sindaco di Busseto, Stefano Nevicati, ha rimarcato il valore della cultura musicale come elemento di unione che va oltre le diversità. Patrizia Monteverdi ha ricordato Alberto Michelotti e Roberto Caraffini. Ursula Riccio, giunta appositamente da Norimberga, si è soffermata sull’universalità della musica del Cigno di Busseto.

Al termine dei saluti, il “Va’ pensiero” è stato intonato dal Coro del Teatro Regio di Parma e dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma, diretti da Martino Faggiani e accompagnati al pianoforte da Claudio Cirelli.