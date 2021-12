Cestèn d’Nadäl: gli operatori di FIDA Parma donano panettoni alla Famija Pramzana

Si rinnova anche quest’anno l’impegno di FIDA Parma – Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari – aderente ad Ascom che, come ormai da tradizione, ha aderito alla raccolta di alimenti di prima necessità promossa dalla Famija Pramzana, donando i panettoni che verranno inseriti nel “Cestèn ‘d Nadäl” destinato alle famiglie più bisognose.

“È un piccolo ma dolce gesto che speriamo possa dare un po’ di sollievo a tutti quei concittadini che vivono con particolare difficoltà il periodo delle feste – ha commentato Stefano Munari, neo-eletto Presidente FIDA Parma – È quindi per noi motivo di grande orgoglio continuare a sostenere la Famija Pramzana attraverso queste lodevoli iniziative di solidarietà”.

I panettoni sono stati consegnati a Claudio Cavazzini, Presidente della Famija Pramzana. “Il gruppo degli operatori del dettaglio alimentare di Ascom è da sempre vicino alla nostra Associazione per contribuire a dare una mano in più a tutti coloro che cercano conforto o si trovano in difficoltà – Un sentito grazie a FIDA Parma per l’aiuto che ci hanno fornito in tutti questi anni”.