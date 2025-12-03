Cgil Parma, 9 dicembre: Alceste De Ambris 91 anni dopo

A 91 anni dalla scomparsa di Alceste De Ambris, il prossimo martedì 9 dicembre, CGIL Parma, in collaborazione con ANPPIA e AMI provinciali, organizza, alle ore 10, la consueta commemorazione ufficiale al Cimitero della Villetta, presso il monumento funebre, alla presenza di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, Roberto Spocci, presidente ANPPIA Parma, Andrea Rizzi, responsabile Storia e Memoria CGIL Parma, e Tullio Carnerini, dell’Associazione Mazziniana Parma.

Alceste De Ambris (1874-1934) fu segretario della Camera del Lavoro di Parma fra il 1907 e il 1908 e continuò anche in seguito ad ispirare l’attività sindacale nella provincia di Parma e in campo nazionale. Fu personalità dalle mille sfaccettature: sindacalista, rivoluzionario, deputato, giornalista, interventista, esule in terre straniere e tanto altro. Fu uomo dal sofferto e complesso percorso politico, in un contesto di profonde inquietudini della società italiana.

L’evento si inserisce nell’ambito del calendario “OCCASIONI DI MEMORIA” 2025 della CGIL Parma.