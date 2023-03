CGIL Parma: l’Assemblea Generale elegge la nuova segreteria confederale

Nella mattinata di ieri, giovedì 2 marzo, l’Assemblea Generale della CGIL Parma ha eletto a stragrande maggioranza la nuova segreteria confederale della Camera del Lavoro. La compagine prevede un nuovo ingresso, quello di Paola Bergonzi (già segretaria generale FILCAMS CGIL Parma), che affianca il gruppo dirigente composto dalla segretaria generale Lisa Gattini, riconfermata dal recente congresso, e da Matteo Rampini, Paolo Chiacchio e Paolo Spagnoli. L’Assemblea ha poi salutato e ringraziato la segretaria organizzativa uscente, Elisa Camellini, chiamata ad un nuovo incarico regionale.

Con la scelta di questo gruppo di lavoro la segretaria Lisa Gattini ha inteso valorizzare le differenti competenze di ognuno e la loro trasversalità a maggior vantaggio dell’attività sindacale futura della Camera del Lavoro, che punta ad essere connotata da una forte attenzione alle dinamiche sociali, socio-sanitarie e del welfare più largamente inteso, oltre che del mercato del lavoro, in particolare sul versante degli appalti in ambito pubblico e privato e della logistica. Senza trascurare l’impegno di mettere a disposizione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, la struttura centrale e le numerose sedi provinciali dell’organizzazione per l’ascolto dei bisogni e l’allargamento della partecipazione di tutte e tutti.