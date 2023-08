CGIL Parma: “Sentenza del Tribunale di Udine: l’assenza ingiustificata del lavoratore equiparata a dimissioni”

La rubrica “BUONE SENTENZE” si occupa stavolta di una “cattiva” sentenza del 2022 che equipara il licenziamento successivo ad assenza prolungata ingiustificata del lavoratore a dimissioni volontarie. Tale eventualità mette in discussione il diritto a richiedere la NASPI e genera un precedente preoccupante, peraltro recepito dal decreto lavoro del maggio 2023.

Occorre quindi fare attenzione, evitando in qualunque modo di assentarsi dal lavoro per lunghi periodi senza adeguata giustificazione, per non incorrere in un licenziamento che venga equiparato a dimissioni volontarie, che pregiudicherebbe il diritto ad alcuna indennità.

A questo link il commento di Paola Bergonzi, della segretaria confederale CGIL Parma con delega al Mercato del lavoro:

