Che città vogliamo? Appuntamento all’Arena Shakespeare con Canova e Lavagetto

Incontro 1 per Parma 2022.

Che città vogliamo? primarie/temi/confronto aperto.

L’appello civico dei 51 per le primarie del centrosinistra (LEGGI), oltre a raccogliere molti commenti positivi, ha dato un contributo nel riavviare il confronto politico alla luce del sole. A fronte di nuove adesioni e della necessità di far emergere la discussione anche sui temi decisivi per il futuro della città, vi diamo appuntamento per un incontro con aperitivo martedì 26 ottobre alle ore 18 presso Bequadro Arena Shakespeare in piazzale Goito. L’incontro è aperto anche ad altre persone ed amici che riterrete di coinvolgere.

Vi aspettiamo! (green pass alla mano).

Interventi introduttivi di Stefano Secchi e Carlo Quintelli

Con Michela Canova e Lorenzo Lavagetto

Interventi da parte degli altri partecipanti.