“Che Natale in Vetrina!”: torna il concorso di disegni per bambini promosso dal Centro Commerciale Naturale di Collecchio

Dopo il successo degli ultimi anni, ritorna l’iniziativa “Che Natale in Vetrina!” – 3^ edizione, il concorso di disegno promosso dal Centro Commerciarle Naturale “Vivere Collecchio”, con il patrocinio gratuito del Comune di Collecchio, e rivolto agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “E. Guatelli”.

Come per le passate edizioni, anche quest’anno i bambini delle classi partecipanti si sono divertiti realizzando oltre 120 disegni a tema natalizio, ispirati alle attività e ai negozi del CCN “Vivere Collecchio” aderenti all’iniziativa. I disegni dei piccoli artisti resteranno esposti nelle vetrine delle attività per tutto il periodo festivo, consentendo così a clienti e visitatori di votare il proprio disegno preferito. Le classi che avranno raccolto più voti riceveranno dei buoni acquisto per materiale didattico offerto dal CCN “Vivere Collecchio”.

Fino al 6 gennaio 2022, sarà quindi possibile votare il proprio disegno preferito esposto in vetrina, recandosi nelle attività aderenti all’iniziativa e compilando l’apposita scheda voto fornita dal responsabile del punto vendita oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@viverecollecchio.com, indicando il codice numerico e la classe di appartenenza riportati sul disegno.

“Che Natale in Vetrina!” a Collecchio rappresenta ancora una volta, e specialmente in questo particolare periodo, una perfetta occasione per continuare a far conoscere il paese e le realtà commerciali che ne fanno parte, ma anche per contribuire ad arricchire le decorazioni natalizie collecchiesi grazie ai disegni dei bambini.

L’elenco delle attività aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.viverecollecchio.com.

Attività aderenti e dove trovarle a Collecchio

Abs Assistenza alla Famiglia Cooperativa Sociale – Via Spezia 66

Angolo Divino Gastronomia – Vicolo Riccardi 2

Anna Pia Berti Gioielli – Via S. Pertini 7/B

Bar Central Park – Parco Nevicati

Bar Liberty – Via Spezia 73

Bianco e Nero Copisteria – Via G. Matteotti 4

Coffee Orafi Caffetteria e Oreficeria – Piazza Europa 3

COLFER – Via S. Pertini 23

DeGustibus – Corso Eguaglianza 5

Donna Più Acconciature – Via Spezia 85

Edicola Barilla – Via Spezia 12

Emporio Casa – Via Spezia 69

Expert Melli Luciano & C. – Viale Libertà 15/17

F.lli Nadotti Casalinghi – Piazza Avanzini 8

Gelateria El Chiringuito – Via Nazionale Est 39 (Stradella)

Gelateria La Golosa – Viale Libertà 67

I Modà Hair Beauty e Tattoo – Via Spezia 23/25

Il Quadrifoglio Cartolibreria – Via Galaverna 25

KK Shop Abbigliamento – Piazza Partigiani d’Italia 1

La Dispensa di Zeli Mara – Via Spezia 83

La Sanitaria Parmense – Via Vittorio Veneto 10

La Trama Merceria Creativa – Piazza Europa 2

L’Albero dei Bimbi – Via Spezia 76/A

L’Angolo di Bacco – Via Galaverna 29

L’Attiko Immobiliare – Piazza Avanzini 10

Marco Bardini Immobiliare – Via Vittorio Veneto 16

Massimo Violi & C. – Via S. Pertini 35

Maurizio Casaluce Soluzioni per l’udito – Via Vittorio Veneto 13

Merceria Madreperla – Via Spezia 58

Mondadori Bookstore – Viale G. Saragat 29

Ottica Candi e Barezzi – Via Spezia 47

Panificio Alinovi – Via S. Pertini 27

Parma Padana Immobiliare – Piazza Avanzini 6

Privatassistenza – Viale Libertà 7

Remax Plan – Via S. Pertini 21

Ruosi Video – Via A. Grandi 2

Steli di Stile – Via Spezia 11

Sunlight – Viale G. Saragat 5

Valentina Abbigliamento Donna – Via Spezia 23

Verdi Promesse – Via S. Pertini 7