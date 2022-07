Check up gratuiti all’Ospedale di Parma per i bimbi del Sahrawi

Sono seduti ordinati e composti sulle seggioline dell’Ospedale dei bambini in attesa di essere chiamati per l’esame del sangue. Sui loro volti nessun timore quanto un sorriso mentre ascoltano le parole del loro accompagnatore Mourad che spiega perché sono lì. Sono dodici bambini del Sahrawi che Help for children, riprendendo un impegno storico dell’associazione, sta ospitando per oltre un mese nel parmense con il supporto di una rete di volontari tra cui Ida Cesari, Luisa Maccini e Giorgio Frigeri che li hanno accompagnati all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.

Grazie infatti alla collaborazione attivata con la pediatria del Maggiore, nella persona del direttore Icilio Dodi e della coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia con la dirigente professioni sanitarie del dipartimento Rita Lombardini che hanno creato per loro percorsi dedicati, hanno avuto la possibilità di effettuare visite specialistiche nei reparti dell’Ospedale Maggiore.

Dopo gli esami del sangue e la visita pediatrica i dodici “piccoli ambasciatori di pace”, dal nome del progetto nazionale che li ospita, sono stati visitati dal dottor Icilio Dodi, dalla direttrice dell’Odontostomatologia Silvia Pizzi, dal dottor Elio Spaggiari della struttura di Oculistica diretta da Stefano Gandolfi e da Enrico Pasanisi direttore dell’Otorinolaringoiatria, in una presa in carico che è stata creata per loro in accordo con i coordinatori infermieristici dei reparti, oltre a Giuseppina Nicosia, Lucia Ciliberti, Raffaella Cadossi e Simona Fontechiari.