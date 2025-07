Check up gratuiti all’Ospedale per i bimbi del Saharawi arrivati grazie a Help for Children

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’Ospedale dei bambini di Parma e l’associazione Help for Children a favore della popolazione saharawi. Una piccola delegazione composta da otto ragazzi e ragazze, e due accompagnatori è arrivata nel parmense grazie al progetto nazionale di accoglienza “Piccoli ambasciatori di pace 2025” organizzato dal Fronte Polisario e da Rete Saharawi di cui Help for children è socio fondatore.

La Regione Emilia Romagna supporta questa iniziativa fornendo una preziosissima copertura sanitaria. Help for children Parma è impegnata da oltre vent’anni in progetti sanitari, sociali ed educativi per i bambini del Sahara.

I giovani ospiti hanno potuto beneficiare di check up completi all’Ospedale “Pietro Barilla” di Parma, dove sono stati sottoposti a esami del sangue e visite specialistiche in pediatria, oculistica e otorinolaringoiatria.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con i medici e il personale sanitario dell’ospedale, tra cui Icilio Dodi direttore della Pediatria generale e d’urgenza, Pierpacifico Gismondi responsabile del Week hospital, e le coordinatrici infermieristiche Giuseppina Nicosia e Claudia Marcatili.

Gli specialisti Fernando Onofrio Avellis, della struttura di Oculistica, e Enrico Pasanisi, direttore del Dipartimento Testa-collo e della struttura di Otorinolaringoiatria e otoneurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, si sono resi disponibili per i controlli oculistici e otorinolaringoiatrici.

L’associazione Help for Children, grazie al supporto di una rete di volontari locali, ospita i bambini saharawi nel parmense per oltre un mese, garantendo non solo assistenza medica ma anche un’occasione di accoglienza e crescita, in un percorso che unisce solidarietà e cura.