“Chi vuol esser lieto sia”: dal 28 giugno al via la rassegna di eventi estivi a Sala Baganza

“Chi vuol esser lieto sia…” a Sala Baganza è una certezza. Il cartellone che raccoglie gli eventi estivi programmati dall’Amministrazione comunale spegne quattro candeline e, così come l’anno scorso, avrà al suo fianco, in qualità di sponsor tecnico, l’azienda Spencer, terzo player mondiale nella produzione di apparecchiature e presidi di emergenza per il soccorso sanitario pre-ospedaliero.

Una partnership che si rinnova, quella con l’azienda con sede a Sala Baganza che gravita nella galassia del gruppo tedesco Protect, che si occuperà dell’allestimento del Cortile della Rocca Sanvitale, l’arena estiva dove ci si potrà regalare anche una tregua dal caldo afoso.

La quarta edizione di “Chi vuol esser lieto sia…” propone 13 appuntamenti, che prenderanno il via mercoledì 28 luglio con la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti che presenterà il suo libro “Sono sempre io – L’incidente, il nuoto, la mia rivincita”. Il 3 luglio serata in musica con il Trio d’Ance della Filarmonica, nell’ambito della rassegna “Musica in collina”, con “Da le nozze di Figaro a Gershwin”.

La rassegna prevede, in collaborazione con “Casa delle Donne” di Parma, quattro serate cinematografiche dal 4 al 25 luglio, con film dedicati al genere femminile (titoli ancora da definire), l’immancabile serata tra arte e scienza, con il fisico della NASA Michele Vallisneri e l’attore Sandro Carotti (data da stabilire) e lo spettacolo teatrale del Palio Ermo Colle (8 agosto).

L’estate salese proporrà, inoltre, altri quattro concerti. Il primo con il Quintetto d’Archi e Voce della Filarmonica Toscanini (17 luglio); il secondo con il Quartetto d’Archi e Arpa, sempre della Filarmonica Toscanini (24 luglio); il terzo (3 agosto) a ritmo di flamenco con Carlos Piñana e Miguel Angel Orengo, che rientra nel cartellone della rassegna “A Tu per Tu”, e il quarto con Jas Jazz Acoustic Strings (13 agosto), nell’ambito del calendario musicale “Estate nelle Pievi”.

A chiudere gli eventi di “Chi vuol esser lieto sia…”, nel weekend di sabato 26 e domenica 27 agosto, il circo contemporaneo di “Tutti Matti in Emilia”.

A presentare il calendario, venerdì 16 luglio nella location che sarà teatro degli eventi, il sindaco Aldo Spina insieme al vicesindaco con delega alla Cultura, Giovanni Ronchini, e il responsabile marketing di Spencer Vincenzo Cosi. «La nostra azienda è più conosciuta a livello internazionale che nazionale – spiega Cosi – e non vogliamo dimenticare le nostre radici, il territorio da dove veniamo e dove vive più della metà dei nostri dipendenti. Intratteniamo relazioni internazionali e le persone che vengono qui apprezzano non solo il nostro cibo, ma anche la nostra cultura, che intendiamo sostenere insieme all’Amministrazione comunale».

«Spencer, alla quale va il nostro ringraziamento, sta dimostrando una vicinanza verso la comunità di Sala Baganza con segnali molto concreti – sottolinea il sindaco Spina –, non solo con questa sponsorizzazione, ma anche con azioni di supporto al volontariato e al mondo della scuola. Insieme a Spencer abbiamo attivato anche una collaborazione con l‘Istituto comprensivo sui temi della solidarietà e del soccorso sanitario, che ha coinvolto anche l’Assistenza volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino. Crediamo che l’idea di questa importante realtà di farsi conoscere ed essere al fianco della nostra comunità sia assolutamente rilevante».

L’assessore Ronchini, dopo aver illustrato la rassegna, ha voluto evidenziare lo sforzo importante del Comune nel promuovere un calendario con «eventi di qualità e una pluralità di discipline e interessi, capaci di sodisfare tutti i gusti del pubblico. Vorremmo che Sala Baganza diventasse il giardino culturale del parmense e ringrazio l’Ufficio Cultura del Comune di Sala Baganza che ha svolto veramente un lavoro encomiabile».

La rassegna “Chi vuol esser lieto… sia” comprende eventi che rientrano nel progetto “La Cittadella dell’Arte”, sostenuto da Fondazione Cariparma, ed è realizzata in collaborazione con Unione Pedemontana Parmense, Associazione culturale “La Bertesca”, Parma OperArt, Giara Image, Pro loco di Sala Baganza e Provincia di Parma. Per informazioni sugli eventi e prenotazioni: Iat Unione Pedemontana Parmense, tel. 0521- 331342, email: iat@unionepedemontana.pr.it.