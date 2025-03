Chiastra (Vignali Sindaco): “Diamo una notizia alla maggioranza: governa da quasi tre anni”

Nuovo attacco durissimo di Virginia Chiastra alla maggioranza del sindaco Guerra, dopo il comunicato congiunto che i capigruppo avevano diffuso in seguito alla partecipata protesta per le vie di Parma sulla questione della sicurezza. “Dopo aver letto le parole dei capigruppo di maggioranza ero incredula” esordisce Virginia Chiastra.

“È veramente incredibile sentire questi signori parlare come se fossero dei passanti. Do loro una notizia: sono quasi tre anni che governano la città e dopo quasi tre anni sentirsi dire che per il Comune la sicurezza è una priorità suona quasi come presa in giro ai danni dei cittadini, che ben conoscono quale sia la situazione sotto questo punto di vista. Ci mancherebbe altro che non fosse una priorità”.

“I capigruppo della maggioranza hanno citato la chiusura di un negozietto in via Borghesi come un grande traguardo, al pari dei progetti di riqualificazione urbanistica, vigilanza o prevenzione, ma controlli e i provvedimenti sono insufficienti, ce ne vorrebbero molti di più. La realtà è più forte di loro, dei loro comunicati e anche del sindaco Guerra, che ancora non ha detto una parola sulla manifestazione di lunedì scorso, alla quale ho partecipato con orgoglio insieme a tanti parmigiani preoccupati per la loro vita quotidiana. Non so se in Comune hanno capito la gravità di quest’ultima sensazione”.

“Io capisco tutto –prosegue Virginia Chiastra– ma mai come ora serve il pugno di ferro per arginare una deriva che sembra ormai fuori controllo. Per questo chiedo nuovamente di riconsiderare l’utilizzo del teaser per le nostre forze dell’ordine e di promuovere una formazione adeguata. Dobbiamo creare le condizioni affinché si possano difendere dal criminale di turno che altrimenti continuerebbe a scorrazzare indisturbato per le nostre strade”.

“La sostanza, insomma, è un’altra. Non certo quella descritta nel comunicato della maggioranza che si appropria pure di meriti non suoi, meriti che sono, invece, della polizia locale e dei carabinieri che svolgono egregiamente il loro lavoro”.