Chiastra: “Il Pd gioca allo scaricabarile. Massari racconta fake news, De Vanna schiavo degli interessi di partito”

“Sul tema dell’aeroporto anzitutto vogliamo condividere le preoccupazioni delle parti sociali, dei sindacati intervenuti per porre l’attenzione sulla tutela dei tanti posti di lavoro del personale aeroportuale.

Al contrario fanno sorridere le parole del consigliere regionale PD Andrea Massari sulla situazione dell’aeroporto di Parma” dice Virginia Chiastra, consigliere del gruppo Vignali Sindaco e presidente di Missione Parma. “Secondo l’ex Sindaco di Fidenza, deve essere il governo nazionale ad intervenire sul Verdi, senza “continuare a restare in silenzio”. Per l’ennesima volta esponenti parmigiani del Partito Democratico, che ricordiamo a tutti essere alla guida dell’Emilia-Romagna da quando esiste la nostra regione, vogliono spostare l’attenzione da chi è realmente responsabile della condizione dell’aeroporto parmigiano, che di certo non è il governo nazionale.

Possiamo anche comprendere che a Massari Giorgia Meloni non piaccia fino in fondo, ma accusare Roma per ciò che non ha fatto né Bologna né Parma, dove (in entrambi i luoghi) la sinistra governa, significa diffondere fake news.

A questa narrativa si aggiunge l’assessore De Vanna, che da buon segretario del PD parmigiano scarica la responsabilità sui privati.

De Vanna, presentatosi come il rinnovatore della segreteria del suo partito, rappresenta benissimo cosa significa essere esponente del PD parmigiano: schiavo degli interessi del partito a livello bolognese e regionale ed in prima linea contro il mondo delle imprese che hanno sostenuto fino ad ora un’infrastruttura strategica per tutto il territorio. In tutto ciò cosa fa il sindaco Guerra? Sta adottando la strategia di lasciare fare ad esponenti di sinistra nel loro compito di attaccare governo e privati.

Il PD parmigiano, per non dare fastidio a Bologna, non ha mosso un dito. Non ha agevolato nessun accordo. Non ha forzato la mano cercando di portare Areoporto di Bologna al tavolo per garantire continuità al nostro scalo.

Così facendo, Parma perderà quasi sicuramente anche l’aeroporto.

Però, non preoccupiamoci. Almeno abbiamo qualche chilometro in più di piste ciclabili, siamo capitale europea dei giovani nel 2027 e meno male… come potremmo non essere soddisfatti?

Non vediamo l’ora di accogliere tanti giovani pellegrini a Parma per mostrare loro quanto europea, internazionale, connessa, sia la nostra bella città”. Conclude poi Chiastra accusando la sinistra di questa situazione: “il PD è il vero responsabile di questo disastro, Parma è all’angolo ancora una volta”.