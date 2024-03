Chicago il musical con Stefania Rocca il 9 aprile al Regio, annullata la replica del 10 aprile

“Chicago – Il Musical”, con protagonista Stefania Rocca e la regia di Chiara Noschese, andrà in scena al Teatro Regio di Parma solo il 9 aprile 2024. è stata, infatti, annullata la replica del 10 aprile per motivi organizzativi.

Il rimborso del biglietto potrà essere richiesto entro il giorno 10 aprile, rivolgendosi al circuito di vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Per lo spettacolo del 9 aprile 2024 i biglietti sono disponibili e in vendita all’Arci di Parma – (via Testi, 4 – PR) e tramite il circuito ticketone.

Chicago, grazie a un mix unico fatto di tanto jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti, trasporterà il pubblico nella ruggente metropoli dell’Illinois degli anni ’20. Il musical è considerato non solo uno dei più noti di Broadway, ma anche uno dei più celebri e longevi.

Scritto da tre autori d’eccellenza John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia), Chicago è uno dei grandi classici del musical. È uno spettacolo la cui fama internazionale è aumentata notevolmente in tutto il mondo dopo l’uscita del film nel 2002, vincitore di 6 premi Oscar. Dopo il debutto a Broadway nel 1996, in oltre 25 anni è stato rappresentato in 36 paesi e premiato con 6 Tony Awards per ‘Miglior Regia’, ‘Miglior Coreografia’ e ‘Miglior Revival di un Musical, 2 Olivier Awards, un Grammy e migliaia di standing ovation.

Lo sfondo è la ruggente metropoli dell’Illinois, un universo brulicante di storie, intrighi, sete di successo e manipolazione dell’opinione pubblica da parte dei media.

Tra gli interpreti, Stefania Rocca e Chiara Noschese; quest’ultima ha curato anche la regia dello show di cui scrive: «Me lo immagino violento, colorato, un’esplosione di eventi a tinte forti, in un mondo che è come un circo, un circo eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi, dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine. Uno specchio grandguignolesco del nostro tempo».

Sembra oggi, dunque, ma lo sfondo è la Chicago undergroud del 1920: una cantante di nightclub, Roxie Hart, uccide il suo amante che vuole lasciarla. Incriminata, incontra in carcere il suo mito, Velma, anche lei assassina e cantante jazz. Le due uniscono le forze con l’astuto avvocato Billy Flynn, maestro nella manipolazione dei media e del pubblico, per riconquistare la libertà e la fama.

Lo spettacolo, prodotto da Stage Entertainment e Matteo Forte, fa parte della rassegna “Tutti a Teatro 2023/2024” realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma.