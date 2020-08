Chiesa di Roncole e luoghi verdiani: Rainieri e Occhi (Lega) chiedono alla Regione che ne sostenga il restauro e la valorizzazione

“La Regione Emilia-Romagna intervenga per sostenere la ristrutturazione della chiesa di San Michele Arcangelo a Roncole Verdi anche in prospettiva di una più ampia valorizzazione dei luoghi verdiani”. È quanto ha chiesto alla Giunta regionale con una interrogazione il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabio Rainieri e l’altro consigliere regionale della Lega, Emiliano Occhi.

“Giuseppe Verdi è uno dei figli più illustri dell’Emilia-Romagna e il potenziale di attrattiva turistica e culturale dei luoghi che custodiscono la memoria della sua vita a Busseto e nei comuni limitrofi, non è mai stato pienamente sfruttato – hanno considerato i due leghisti – Molti di essi, però, oltre a quella stessa chiesa che custodisce l’organo dove il maestro suonava da bambino, sono ora totalmente e parzialmente non fruibili. Parliamo del Santuario della Madonna dei Prati, del complesso della chiesa di Santa Maria degli Angeli con annesso convento e di Villa Verdi A Sant’Agata. Sarebbe quindi urgente un interessamento della Giunta regionali in prospettiva di una loro valorizzazione complessiva anche, per quanto possibile, nell’ambito degli eventi legati a Parma 2020+2021”.