Chiesi Farmaceutici e GSK Parma: al via i test sierologici gratuiti per i dipendenti

Chiesi Farmaceutici e la sede GSK Manufacturing di Parma annunciano di avere sottoscritto il protocollo della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità previste dalla delibera della giunta regionale, aderendo al progetto di screening regionale per i lavoratori, che autorizza le aziende a sostenere i test per la rilevazione di anticorpi contro Covid-19 per i propri dipendenti, nell’ambito di protocolli condivisi.

Nell’ottica di garantire la massima tutela possibile della salute e della sicurezza delle proprie persone e della comunità in cui operano, Chiesi e GSK Manufacturing offrono quindi la possibilità di effettuare test sierologici direttamente in azienda su base volontaria e a titolo gratuito. I costi sono, infatti, a carico delle aziende che effettueranno lo screening nel totale rispetto della privacy dei propri collaboratori avvalendosi del supporto del Servizio Sanitario Aziendale e di personale esterno di laboratori autorizzati.

Le due aziende, sin dall’inizio della pandemia da Covid-19, hanno avuto contatti per valutare i possibili approcci, con l’obiettivo di confrontarsi e di condividere la gestione dell’emergenza globale senza precedenti che stiamo vivendo.

“Dall’inizio della pandemia il nostro focus è sempre stato la tutela della salute. Il nostro team dedicato alla gestione dell’emergenza monitora costantemente l’evoluzione dello scenario e prende decisioni giornaliere per proteggere la salute e il benessere delle nostre persone, pazienti e partner. Abbiamo messo in piedi regole per ridurre il più possibile eventuali rischi di contagio in azienda e implementato processi rigorosi a tutela della salute delle nostre persone, in aggiunta ai quelli esistenti, utilizzando tecnologie avanzate dove necessario. Il confronto con le aziende del territorio è stato fondamentale, perché ci siamo trovati a gestire situazioni nuove” ha commentato Antonio Magnelli, Head of Global Manufacturing Division del Gruppo Chiesi.

“Poter effettuare i test sierologici ai nostri dipendenti qui in azienda è un ulteriore misura per garantire una maggiore conoscenza del fenomeno che stiamo vivendo, contribuendo altresì a creare le condizioni per un ambiente lavorativo più sicuro, nel rispetto della salute di tutti i nostri collaboratori e delle loro famiglie. La pandemia è arrivata all’improvviso ma ci ha insegnato immediatamente che facciamo parte di un sistema complesso che deve essere protetto”.

I test eseguiti sui dipendenti permetteranno uno screening esteso sulla popolazione aziendale evidenziando il rischio epidemiologico corrente e identificando eventuali nuove misure di contenimento. L’obiettivo principale del progetto è, quindi, di raccogliere dati utili a livello regionale e nazionale per lo studio della siero-prevalenza (ovvero il grado di circolazione del virus) nella popolazione lavorativa, in modo da contribuire alla garanzia della salute negli ambienti di lavoro. Allo stesso tempo fornirà un aiuto ulteriore alla Regione Emilia-Romagna nell’eseguire gli screening necessari senza gravare sulle risorse del Sistema Sanitario Nazionale, già fortemente sotto pressione.

“L’impegno e il duro lavoro di ognuno di noi ci ha permesso di non fermarci per un istante, continuando a garantire i farmaci ai nostri pazienti, il focus sulla sicurezza delle nostre persone è stata la nostra priorità, così in alcuni casi abbiamo anticipato le misure previste dalle norme su tutti i siti di GSK in Italia. Ora stiamo lavorando per adattarci a questa nuova fase adottando ulteriori misure per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti ed essere sempre più forti. Abbiamo offerto un’assicurazione integrativa sanitaria per i dipendenti e le loro famiglie e stiamo continuando a tutelare coloro presenti nello stabilimento, introducendo nuovi strumenti come il Thermoscanner per la misurazione automatica della temperatura corporea e un’App che permette di tracciare i contatti negli spazi comuni, tutelando la privacy dei dipendenti” ha dichiarato Maria Chiara Amadei VP & Parma site Director di Glaxo SmithKline Manufacturing SpA “. Al fine di accelerare il più possibile lo screening epidemiologico della popolazione, GSK Manufacturing si è allineata ai requisiti regionali dell’Emilia-Romagna mettendo a disposizione i test sierologici per i suoi lavoratori essenziali. Non possiamo inoltre dimenticare il nostro ruolo e il sostegno alla comunità, per questo la collaborazione tra le aziende è un segnale di appartenenza e di responsabilità verso il nostro territorio”.

Chiesi Farmaceutici e GSK Manufacturing metteranno a disposizione ai propri dipendenti i test sierologici per la rilevazione di anticorpi contro Covid-19 a partire da questa settimana.