Chiesi Foundation ha pubbicato il Bilancio Sociale 2024

Chiesi Foundation Onlus, organizzazione filantropica fondata nel 2005 da Chiesi Farmaceutici e attiva nel settore della cooperazione internazionale e della ricerca scientifica, annuncia la pubblicazione del Bilancio Sociale 2024. Il documento, disponibile sul sito di Chiesi Foundation, costituisce un rendiconto puntuale che illustra le attività svolte e i risultati raggiunti nell’anno precedente, in linea con gli Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il 2024 è stato un anno ricco di sfide e successi per la Fondazione, che ha consolidato i progetti già in

corso e ne ha avviati di nuovi con l’obiettivo di garantire l’health equity – raggiungere, cioè, un maggior

numero di pazienti e avanzare gli standard di cura di coloro che convivono con patologie, colmando le

lacune nell’accesso all’assistenza sanitaria – e il miglioramento della vita di migliaia di persone nei Paesi

del Sud Globale.

Lotta alla mortalità neonatale nell’Africa subsahariana

In prima linea nella lotta alla mortalità neonatale nei territori francofoni dell’Africa subsahariana, che

secondo l’OMS nel 2023 contava 26 decessi ogni mille nati vivi, Chiesi Foundation ha supportato

l’erogazione di assistenza sanitaria a oltre 5.800 neonati in Benin, Burkina Faso, Burundi e Togo, e ha

formato oltre 250 professionisti sanitari per la presa in carico dei bambini. Sempre nel corso del 2024, il

Modello NEST – Neonatal Essentials for Survival and Thriving, è stato implementato per la prima volta in

Costa d’Avorio, presso l’Ospedale di Abidjan, grazie all’avvio di una nuova partnership con CUAMM –

Medici con l’Africa e il Ministero della Sanità locale.

Inoltre, la Fondazione ha organizzato a Cotonou (Benin) la seconda edizione del NEST Partners Meeting,

riunendo i rappresentanti degli ospedali partner di Tanguiéta (Benin), Ouagadougou (Burkina Faso),

Ngozi (Burundi), Abidjan (Costa d’Avorio) e Dapaong (Togo) per una settimana di incontri, condivisione

di risultati ed esperienze e pianificazione delle attività future.

L’impegno della Fondazione in questo campo è stato ulteriormente rafforzato dalla partecipazione alla

conferenza dell’Association des Pédiatres de Langue Français e alla Consultazione Regionale Every

Woman, Every Newborn, Everywhere, organizzata da OMS, UNICEF e UNFPA, tenutesi entrambe a Dakar rispettivamente a ottobre e novembre.

Salute respiratoria: consolidamento e nuove sinergie

Nel campo della salute respiratoria, Chiesi Foundation ha lavorato al consolidamento del Modello GASP – Global Access to Sustainable Pulmonology, che nel corso del 2024 ha permesso la formazione di oltre 40 operatori sanitari e ha fornito assistenza a oltre 15.000 pazienti in Guyana, Nepal e Perù, confermandosi un modello efficace e sostenibile per la diagnosi e la gestione delle malattie respiratorie croniche.

Proprio in Guyana, la Fondazione ha potuto avviare il processo di decentralizzazione del Modello GASP al di fuori dell’Ospedale di Georgetown. L’obiettivo di questa iniziativa è decongestionare ulteriormente la struttura della capitale, che diventerà il centro di riferimento per le patologie acute, e migliorare

l’accesso a cure di qualità per i pazienti che risiedono in aree remote del Paese.

In Nepal prosegue il progetto di screening, avviato nel 2023 in collaborazione con la Johns Hopkins

University, per la raccolta di dati sullo stato di salute respiratoria degli abitanti di Bhaktapur, nella valle

di Katmandu. Nel corso del 2024, circa 300 lavoratori delle fabbriche di mattoni e 600 lavoratori di

ristoranti e scuole sono stati sottoposti a test di spirometria. In tutto il Paese sono oltre 200 mila i

lavoratori delle fabbriche di mattoni esposti a livelli di polvere di silice cristallina respirabile compresi tra

1.4 e 6.6 volte il limite massimo stabilito dal US National Institute for Occupational Safety and Health.

Ricerca scientifica per l’equità sanitaria: il progetto IMPULSE

Un’area di particolare impegno per Chiesi Foundation è la ricerca scientifica volta a migliorare la salute

neonatale nei contesti con risorse limitate. In quest’ambito, nel 2020 è nato il progetto IMPULSE, che si

concentra sullo studio dei sistemi di raccolta dati in ambito neonatale e sull’identificazione di indicatori

chiave di performance (KPI) più efficaci per valutare l’impatto degli interventi di miglioramento delle

cure neonatali.

Nel 2024 è stata avviata la seconda fase del progetto, che mira a co-creare e testare, insieme agli

stakeholder nazionali e internazionali, interventi e strumenti pratici sostenibili per migliorare la

disponibilità, la qualità e l’uso dei dati neonatali di routine.

I Technical Advisory Group

Tra le fine del 2024 e l’inizio del 2025, Chiesi Foundation ha ufficializzato la costituzione di due Technical Advisory Group, in linea con quanto stabilito dal suo quadro strategico 2030. Questi gruppi, composti da esperti provenienti da diversi settori rilevanti per gli ambiti respiratorio e neonatale – come ricerca, pratica clinica e formazione – hanno il compito di fornire raccomandazioni e indicazioni per migliorare la qualità, l’efficacia e l’impatto dei rispettivi Modelli NEST e GASP.

I TAG svolgono un ruolo fondamentale nel supportare lo sviluppo di linee guida, nel suggerire

miglioramenti e nell’assicurare che i Modelli e i singoli progetti siano coerenti con la missione della

Fondazione. Un Ringraziamento a Tutti i Partner “Desidero ringraziare tutti i collaboratori e i sostenitori che hanno condiviso e supportato la nostra missione nel 2024 e nel corso di questi venti anni. La loro dedizione e il loro impegno sono stati determinanti nel contribuire a fare la differenza per migliaia di persone affette da malattie neonatali e respiratorie nelle comunità del Sud Globale, ” ha commentato Maria Paola Chiesi, Presidente della Chiesi Foundation Onlus www.chiesifoundation.org

Il Bilancio Sociale 2024: un documento accessibile e trasparente

Il Bilancio Sociale 2024 completo è disponibile in italiano sul sito di Chiesi Foundation.

A proposito di Chiesi Foundation Chiesi Foundation è un’organizzazione filantropica nata come espressione della responsabilità sociale di Chiesi Farmaceutici. La Fondazione ha l’obiettivo di sostenere programmi di sviluppo a livello locale per ridurre il tasso di mortalità neonatale nei Paesi francofoni dell’Africa subsahariana e migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie respiratorie croniche nei Paesi del Sud Globale.

La Fondazione sostiene la ricerca scientifica internazionale e sviluppa progetti per trasferire le

conoscenze medico-scientifiche a livello locale, promuovendo lo sviluppo sostenibile e una progressiva

autonomia delle comunità locali.

Fondata a Parma nel 2005, la Fondazione opera oggi in Benin, Burkina Faso, Burundi, Costa d’Avorio,

Repubblica Centrafricana, Etiopia, Guyana, Nepal, Perù, Senegal, Tanzania, Togo e Uganda.