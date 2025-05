Chiosco in Piazzale della Steccata: il Comune di Parma rilancia uno spazio storico

Al via il percorso di restituzione alla città di uno spazio di particolare valore storico e simbolico: il chiosco situato in Piazzale della Steccata. È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a soggetti interessati a realizzare progetti di recupero e valorizzazione.

Il chiosco, una struttura di circa 3 metri quadrati risalente alla metà del XIX secolo e da tempo inutilizzata, è stato acquisito al patrimonio comunale e sottoposto a tutela e rappresenta una preziosa testimonianza architettonica del passato. La sua collocazione in un’area centrale della città lo rende particolarmente adatto a ospitare iniziative che favoriscano l’incontro, la partecipazione e la diffusione della cultura.

La decisione nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il patrimonio storico della città e di promuovere attività di interesse collettivo. L’avviso è rivolto a una pluralità di soggetti – associazioni, enti del terzo settore, operatori economici – che intendano proporre attività compatibili con la natura dello spazio, con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande. La concessione avrà durata triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni, e sarà soggetta al pagamento di un canone annuo.

Il Comune affida così alla cittadinanza la possibilità di ridare vita a un bene comune attraverso idee e progetti che contribuiscano alla qualità della vita urbana, rafforzino il tessuto sociale e valorizzino l’identità culturale di Parma.

“Questo bando ha l’obiettivo di riaprire l’edicola situata in una delle principali piazze storico-monumentali di Parma, quella della Steccata, e far sì che torni ad essere un luogo aperto che parla alle persone, evitando spiacevoli situazioni, come essere oggetto di abbandono di rifiuti – commenta il Sindaco Michele Guerra. Abbiamo riscontrato molto interesse da parte di realtà diverse che, anche in momenti particolari, hanno utilizzato l’edicola come luogo di socialità. Siamo convinti, quindi, che questo bando possa essere l’occasione per raccogliere queste manifestazioni di interesse e procedere a riaprire dell’edicola come spazio vivo, in una piazza che già lo è moltissimo, e che lo sarà ancora di più”.

“Con la pubblicazione dell’avviso per la concessione del chiosco in Piazzale della Steccata, diamo avvio a un percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione del nostro patrimonio storico. Restituire alla città uno spazio inutilizzato significa investire nella memoria collettiva e nella qualità urbana, trasformando luoghi storici in risorse vive per la comunità. È un segno concreto del nostro impegno per una città che si prende cura del proprio patrimonio, rendendolo accessibile, attivo e parte integrante della vita cittadina”, commenta Marco Bosi, Assessore al Patrimonio.

Il progetto rappresenta un esempio concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere un uso responsabile, partecipato e sostenibile del proprio patrimonio, mettendo a disposizione della comunità spazi che possano diventare luoghi di incontro, creatività e inclusione.

Il bando è disponibile sul Portale istituzionale del Comune di Parma, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici.