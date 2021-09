Chiude il centro vaccinale Palaponti a Moletolo. Le vaccinazioni continuano in via Mantova e al Maggiore

L’Hub vaccinale Palaponti di Moletolo chiude dopo oltre 210mila vaccinazioni.

Questo Centro rimarrà nella memoria di tutti i parmigiani che qui si sono vaccinati contro il coronavirus.

“Vogliamo ringraziare tutti perchè l’obiettivo raggiunto è frutto di un impegno congiunto: i cittadini, i professionisti sanitari, i volontari, le Istituzioni. Grazie di cuore!” scrive l’Ausl di Parma.

L’attività vaccinale non si arresta: prosegue nel Centro di via Mantova e al Maggiore, dove è in atto una rimodulazione organizzativa.