Chiude il Ponte di Scipione a Salsomaggiore

Il ponte di Scipione – sul torrente Stirone al km 3+640 sulla provinciale 57 Salsediana nel comune di Salsomaggiore Terme – sarà temporaneamente chiuso al traffico dalle 8,30 di giovedì 22 maggio 2025 alle 20 del 23 maggio 2025 per consentire le opere di impermeabilizzazione dell’impalcato e la successiva pavimentazione grazie alle quali si potrà completare l’importante intervento di messa in sicurezza dell’intero manufatto.

I percorsi alternativi lato Parma saranno la S.P. 57 Salsediana verso Salsomaggiore Terme, la S.P. 92 di San Nicomede verso Fidenza e la S.P. 109 di Fondo Valle Stirone verso la provincia di Piacenza; mentre lato Piacenza per chi viene dalla S.P. 31 si potrà utilizzare la S.P. 12 proseguendo sulla S.P. 56.

Il ponte – che si trova al confine tra le province di Parma e Piacenza – è al centro di un consistente intervento di messa in sicurezza a cura della ditta D’Addetta Spa di Berceto (Parma) per un importo complessivo di 620mila euro: 260mila dal ministero delle Infrastrutture; 100mila dalla Provincia di Parma e 260mila dalla Provincia di Piacenza nell’ambito di un intervento che rientra nel Programma di messa in sicurezza dei ponti della Provincia di Parma come previsto dalla Legge 126 del 2020 Piano Ponti finanziata dal Ministero.

L’intervento, nel dettaglio, ha riguardato il consolidamento dell’impalcato e l’adeguamento delle barriere di sicurezza a bordo ponte.

Ora i lavori sono alle fasi conclusive: mancano la pavimentazione e la predisposizione della segnaletica orizzontale.

Una volta terminate le asfaltature sarà ripristinata la percorribilità a senso unico alternato, regolato con semaforo, in attesa di completare gli ultimi interventi.