Chiusura di 5 giorni per assembramenti a un market etnico in via Imbriani

Proseguono i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati.

Durante gli ordinari servizi di controllo, la Polizia di Stato ha svolto diversi accertamenti in città, fotografando negli ultimi giorni un generalizzato rispetto della normativa vigente.

Con riferimento agli esercizi commerciali si sono registrate solo alcune isolate eccezioni. Nello specifico una pattuglia della Polizia di Stato nella serata di martedì u.s. interveniva d’iniziativa nelle vie dell’Oltretorrente lungo via Imbriani, ove vi sono locale già conosciuti come problematici dagli Agenti.

Sul posto infatti, intorno alle ore 21.00 in un market etnico presente lungo detta via, si notava la presenza di diverse persone assembrate ed intente a consumare alcoolici nel negozio.

La pattuglia pertanto, identificati e sanzionati i presenti, provvedeva con l’ausilio della polizia locale a redigere verbale di contestazione della sanzione amministrativa anche nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale, disponendone la chiusura per giorni cinque.

I servizi programmati proseguiranno con servizi mirati nelle prossime giornate anche al fine di verificare l’osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.

Questura di Parma