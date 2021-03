Ci mettiamo il cuore: lo slogan dell’Oncologia di Parma sulle felpe donate da Verso il Sereno

Un cuore giallo sorretto da omini stilizzati che rappresentano un medico, un’infermiera e una operatrice sanitaria. Oncologia di Parma, ci mettiamo il cuore. Questo il simbolo e lo slogan ricamato sulle felpe che l’associazione Verso il Sereno ha donato al personale del Day hospital e della degenza dell’Oncologia medica diretta da Francesco Leonardi.

Ci mettiamo il cuore, uno slogan scelto dal personale attraverso un sondaggio interno che ha trasformato la donazione in un momento di partecipazione corale del personale e dei volontari dell’associazione che lavorano al loro fianco sostenendo numerosi progetti della struttura e offrendo supporto, servizi e ascolto ai pazienti oncologici che si rivolgono a loro.

Così questa mattina la presidente di Verso il Sereno Ester Bottazzi insieme ad Emanuela e Cristina hanno iniziato la consegna delle 110 felpe, ciascuna personalizzata con il nome del destinatario. E dopo quelle già consegnate al presidente della Regione Stefano Bonaccini e all’assessore regionale Raffaele Donini in occasione della posa della prima pietra del Centro oncologico, è stata la volta del personale a cominciare dal direttore Francesco Leonardi e dal responsabile del Day hospital Marcello Tiseo con le coordinatrici infermieristiche Francesca Chiastra e Donatella Sartori, insieme all’operatrice sanitaria Lucia simpatica protagonista degli spettacoli teatrali di Verso il Sereno. In rappresentanza del personale impegnato in reparto si sono immediatamente prestati ad indossare le felpe, mettendoci il cuore, come ogni giorno, con i loro pazienti.

Ogni felpa è stata ricamata da Zoe Ricami mentre Davide Lavorato di Grafiche Adesive ha offerto gratuitamente la stampa.