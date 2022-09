Ciao Daniele Bonezzi

Oggi è una giornata di lutto nel mondo dell’informazione di Parma.

La scorsa notte è morto per un improvviso malore, all’età di 49 anni, Daniele Bonezzi, stimato professionista della comunicazione locale. E’ stato uno dei fondatori del quotidiano online lungoparma.it e attualmente era editore di altre iniziative informative soprattutto nel settore dello sport (sportparma.com).

La Redazione di ParmaDaily esprime le sue condoglianze alla famiglia e ai suoi colleghi e collaboratori.

Il rosario si terrà alle 19 di domani venerdì 9 settembre nella chiesa di Rivarolo Mantovano. I funerali si terranno sabato 10 alle ore 10 partendo da casa sua in via Garibaldi 4 a Rivarolo Mantovano per poi recarsi verso la chiesa parrocchiale.