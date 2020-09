Cibus Forum: Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP sono Supporter dell’evento parmense

I Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP hanno scelto di essere Supporter di Cibus Forum, l’evento di networking in programma a Parma il 2 e il 3 settembre. Come spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, «Cibus Forum ha per noi la valenza di un test, nel senso che vogliamo riprendere il cammino di promozione che l’emergenza sanitaria Covid-19 ha bruscamente interrotto: nei mesi scorsi, infatti, abbiamo dovuto rinunciare alla presenza a Bologna, per Cibò So Good, e a Verona, per Vinitaly. Cibus Forum segna la ripartenza della stagione fieristica in Italia: per noi è importante esserci, anche perché l’evento si svolge a Parma, città dal forte legame territoriale con il prodotto Coppa di Parma IGP. Sono convinto che per vincere le nuove sfide di mercato aperte dal Covid-19 sia necessario confrontarsi e fare squadra».

A Cibus Forum i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP disporranno di due spazi espositivi: l’idea è quella di intercettare gli operatori della distribuzione e del fuori casa in arrivo a Parma. «La parola chiave, per noi, è relazioni – afferma Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP -. Riteniamo che Cibus Forum possa essere il contesto giusto per fare cultura di prodotto. Partendo dall’esperienza di degustazione, che rappresenta il miglior veicolo di promozione per un prodotto genuino e gustoso come il Salame Felino IGP: grazie all’accordo raggiunto con Fiere di Parma, che gestirà i momenti di assaggio con personale ad hoc, durante le pause della convegnistica, avremo infatti la possibilità di far apprezzare le qualità del nostro prodotto a target molti diversi tra loro, dai professionisti della GDO a politici italiani e comunitari, passando per giornalisti e opinion leader».

A Cibus Forum i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP occuperanno rispettivamente gli stand D032 e E031 al padiglione 8.