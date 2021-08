Cibus: “La nostra missione è essere al fianco delle imprese dell’alimentare”

“La missione di Cibus non è cambiata, è sempre quella di essere al fianco delle imprese dell’alimentare che tendono all’innovazione”. Così Gino Gandolfi, presidente di Fiere di Parma, inaugurando Cibus, Salone internazionale dell’alimentazione giunto alla 20/ma edizione edizione.

“Quest’anno – ricorda Gandolfi – presentiamo ben 500 prodotti nuovi, abbiamo un corner dedicato alle start up, che è nella ragione d’esistere dell’innovazione. È stata una edizione condizionata dalla maledetta pandemia ma l’abbiamo voluta fortemente noi di Fiere e le migliaia di imprese presenti”. “A tutte le imprese presenti, migliaia, anche tramite i consorzi di tutela, vere eccellenze del made in Italy, orgoglio nazionale, a imprenditori e manager e maestranze sento il dovere di dedicare questa 20/ma edizione di Cibus. Lo dobbiamo perché anche nei mesi più duri non hanno mai smesso di operare e non ci hanno mai fatto mancare cibo sulle nostre mense”. (ANSA).