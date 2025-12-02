Cicletteria della Stazione di Parma: aperture speciali tra festività e inverno

La Cicletteria della Stazione di Parma, gestita da Infomobility e situata sul lato ovest di Piazzale dalla Chiesa, comunica le variazioni di apertura previste per il periodo delle festività e i primi mesi del 2026.

Durante il periodo natalizio e di fine anno, il servizio subirà alcune chiusure: 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio, mentre nelle giornate del 24 e 31 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 12:30. La Cicletteria resterà aperta invece tutto il giorno il 13 gennaio, festività di Sant’Ilario, dalle 6 alle 21.

Novità per gennaio e febbraio 2026: il servizio sarà aperto il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre resterà chiuso la domenica, una modifica rispetto agli anni passati.

La Cicletteria della Stazione offre deposito coperto e sicuro per 600 biciclette e 80 scooter/moto, noleggio di biciclette tradizionali, elettriche, tandem e cargobike fino a 100 kg. È possibile anche ricaricare bici e monopattini elettrici, usufruire della Ciclostazione per riparazioni e manutenzione e acquistare biglietti e abbonamenti urbani ed extraurbani.

Una risorsa preziosa per chi sceglie la mobilità sostenibile e il trasporto intermodale, che rimane operativa con servizi ampliati anche durante le festività.