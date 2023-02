Ciclo di incontri di ColornoLab “per conoscere i fondamentali della cittadinanza attiva”

ColornoLAB, Comitato Civico, promuove una serie di incontri rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni (aperti eccezionalmente anche ad eventuali interessati over quota), con l’obiettivo di fornire strumenti semplici ed efficaci per interpretare “i fondamentali” della cittadinanza attiva.

Conoscenza delle istituzioni democratiche, sensibilità e competenza sui temi ambientali e della mobilità sostenibile, politiche di genere e pari opportunità nella partecipazione alla vita sociale e politica… Temi di rilevanza generale, affrontati con un taglio decisamente civico e aperto alla discussione d’insieme.

“Il desiderio di ColornoLAB – afferma Alberto Padovani, Consigliere Comunale – è quello di dare un segnale chiaro al paese e soprattutto ai giovani: la partecipazione alla vita sociale e politica è fondamentale. Per partecipare occorre però conoscere “i fondamentali”. Per questo abbiamo coinvolto alcuni relatori, che sono insieme credibili testimoni dei temi che verranno ad esporre. Ci teniamo a sottolineare che nessuno dei relatori ha incarichi politici di rilievo a Colorno. Ricordiamo ai giovani colornesi che la partecipazione è gratuita e non comporta nessuna iscrizione o tessera. Ci interessa l’aspetto formativo e partecipativo”.

Come relatori saranno presenti Stefano Gelati, Prof. di Diritto ed Economia, già Sindaco di Colorno; Marco Boschini, Coordinatore dell’Associazione dei Comuni Virtuosi e organizzatore del Festival della Lentezza; Mirko Reggiani, Mobility Manager e ICT Project Manager; Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale del Comune di Parma. L’ultimo incontro sarà dedicato all’aspetto laboratoriale: tre gruppi, coordinati dall’insegnante Raffaella Lommi e dal poeta Luca Ariano, si occuperanno di tre progetti su verde, cultura, e raccolta di idee per il futuro di Colorno.

Dopo ogni incontro sarà possibile, per chi vuole e senza vincolo, fermarsi per un terzo tempo gastronomico, nei luoghi che ospitano gli incontri: ovvero le club house del Colorno Calcio e del Rugby Colorno.

“Vogliamo ringraziare il Comune di Colorno e le società sportive del Colorno Calcio e del Rugby Colorno per la concessione delle sale. Crediamo nell’inclusione e nella collaborazione a partire da questi luoghi di sport e socializzazione frequentati dai giovani colornesi. Per ogni info sugli incontri, scrivere a gruppo.colornolab@comune.colorno.pr.it o contattare il 3488923427”, conclude Raffaella Lommi, coordinatrice del Comitato Civico.

Cittadinanza Attiva a Colorno

Incontri per conoscere i fondamentali

1. Giovedì 23/2/2023, ore 18.45-20.15 – Sala Civica Colorno Calcio

“La storia siamo noi, nessuno si senta escluso”. Le basi: conoscenza delle istituzioni rappresentative …in dialogo con Stefano Gelati

2. Giovedì 2/3/2023, ore 18.45-20.15 – Aula Magna Colorno Rugby

“Ambiente non è solo un’atmosfera”: affrontare senza retorica e con azioni concrete la sostenibilità …in dialogo con Marco Boschini

3. Giovedì 9/3/2023, ore 18.45-20.15 – Sala Civica Colorno Calcio

“Si, viaggiare” Una nuova mobilità: come muoversi, liberi di abitare il territorio …in dialogo con Mirko Reggiani

4. Giovedì 16/3/2023, ore 18.45-20.15 – Aula Magna Colorno Rugby

“Io sono civica, ma anche politica”: donne e cittadinanza attiva

…in dialogo con Caterina Bonetti

5. Giovedì 30/3/2023, ore 18.45-20.15 – Aula Magna Colorno Rugby

“Per fare un tavolo ci vuole il legno”. Dalle idee ai progetti…

Dai progetti ai fatti: i passaggi virtuosi della buona politica.

Raffaella Lommi e Luca Ariano coordinano tre gruppi progettuali: Progetto Verde, Progetto Culture, Progetto Colorno2030.

Ogni incontro si conclude nei tempi previsti. Per chi lo desidera, segue terzo tempo (pizza e dintorni)

INFO: Tel. 3488923427 * gruppo.colornolab@comune.colorno.pr.it

L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni di Colorno e non solo…

Comunicato stampa a cura di ColornoLAB