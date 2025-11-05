Cinema Astra, Casa della Pace presenta il film “Souvenirs of War”

Lunedì 10 novembre alle ore 20.00 presso Cinema Astra, Piazzale Volta 3/A Casa della Pace e Comune di Parma proiettano il film “Souvenirs of War” di Georg Zeller (2023).

Il documentario ci accompagnerà in un viaggio saggistico in Bosnia, a trent’anni dall’ultimo conflitto armato in Europa. Ci metterà di fronte alla domanda: Quando finisce davvero una guerra? Tramite le scene di un gruppo di uomini in uniforme che giocano a “softair” in un bosco, il film evoca le azioni militari che si svolgevano alcuni decenni prima su quelle colline a Sarajevo. Il documentario gioca su una linea sottile tra turismo e memoria empatica. Riflettendo su come molti luoghi del dolore sono diventati attrazioni per i viaggiatori, descrive il trauma del conflitto che è ancora un fantasma presente nella vita delle persone del luogo.

All’incontro sarà presente il regista Georg Zeller che lavora in Italia e in Europa come filmmaker e produttore e Giorgio Fruscione, giornalista e analista politico presso ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale che descriverà il contesto storico della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Introdurrà il dibattito Lorenzo Melegari, documentarista parmigiano che presenterà il suo nuovo lungometraggio “Searching for a Balkan Blues” che è attualmente in lavorazione.

L’evento è organizzato con il contributo di Fondazione Cariparma e l’ingresso è ad offerta libera.

info: casadellapaceparma@gmail.com

www.casadellapacepr.it